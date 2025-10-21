Vandali harali Donjim gradom: izgrebali tri auta, šteta tisuće eura!
21.10.2025. 10:47
Nepoznati počinitelj ili počinitelji su od 14. do 19. listopada u Donjem gradu u Osijeku izgrebli limariju na tri osobna automobila osječkih registracijskih oznaka, izvijestili su iz policije.
Vlasnicima je počinjena ukupna šteta od oko 2550 eura.
Policija traga za počiniteljem.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
