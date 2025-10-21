Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti
Nepoznati počinitelj ili počinitelji su od 14. do 19. listopada u Donjem gradu u Osijeku izgrebli limariju na tri osobna automobila osječkih registracijskih oznaka, izvijestili su iz policije.

Vlasnicima je počinjena ukupna šteta od oko 2550 eura.

Policija traga za počiniteljem.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




