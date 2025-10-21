Nova ulaganja u Baranju: Županija s 90.000 eura podupire obnovu SRC-a Kneževi Vinogradi
21.10.2025. 10:05
U sjedištu Općine Kneževi Vinogradi, u istoimenom naselju, županica Nataša Tramišak održala je radni sastanak s općinskim načelnikom Vedranom Kramarićem i njegovim suradnicima. Izravan povod bio je uručenje ugovora kojim Županija odobrava 90.000,00 eura za sufinanciranje projekta rekonstrukcije objekta u Sportsko-rekreacijskom centru (SRC-u) Kneževi Vinogradi, a razgovaralo se i o ostalim aktualnim temama, poglavito projektima i nastavku odlične suradnje.
– Osječko-baranjska županija u 2025. godini iz vlastitog proračuna izdvaja 1,5 milijuna eura za projekte jedinica lokalne samouprave, odnosno kako bi im pomogla sufinanciranjem većih projekata koji znače puno za razvoj gospodarstva, komunalnu opremljenost, uređenje naselja, izgradnju i dogradnju dječjih vrtića i svih objekata koji su potrebni da bi se zaista ravnomjerno razvijali. Upravo stoga nam je važno ulagati i u Baranju i Općinu Kneževi Vinogradi. Naime, ovdje su naši najvažniji turistički potencijali i uvijek ističemo Baranju kao prvu koja je krenula s razvojem turizma na području naše županije. Ove godine u prvih devet mjeseci imamo 247.000 dolazaka, što su zaista rekordne brojke, a ovakvi sadržaji, posebno ovdje gdje se sada nalazimo, uz bazene i sportsko-rekreacijske terene Općine Kneževi Vinogradi, dodatni su poticaj za veća ulaganja i razvoj samog turizma na ovom području. Naravno, značajni su i za cjelokupno gospodarstvo, a vjerujem da ćemo i ovom pomoći Osječko-baranjske županije olakšati Općini Kneževi Vinogradi završetak prve faze obnove – kazala je županica Nataša Tramišak prilikom uručenja ugovora.
Dodala je kako je prva faza obnove SRC-a bitna i zbog brojnih radnih mjesta koja su na području ove općine bila vezana upravo uz ovaj objekt, ali i zbog onoga što je u budućnosti planirano, a to je razvoj gospodarskog sadržaja, odnosno izgradnja polivalentne dvorane. – Baranja nam je itekako važna, i gospodarski i turistički, a kroz ove ugovore i pomoć Osječko-baranjske županije zaista želimo ravnomjerno utjecati na razvoj svih dijelova naše županije – poručila je županica.
– U tijeku je prva faza obnove objekta u Sportsko-rekreacijskom centru Kneževi Vinogradi, koji je prije godinu dana stradao u požaru. Rekonstrukciju i obnovu ovog našeg kompleksa osmislili smo u dvije faze, a prva je vrijedna 1,2 milijuna eura, dok će vrijednost druge faze biti gotovo dva milijuna eura. Zahvaljujem Osječko-baranjskoj županiji i našoj županici na pomoći i vrijednom ugovoru koji će svakako pridonijeti da ovaj projekt što prije završimo, a planirani završetak radova je u siječnju sljedeće godine. Nadam se stoga da će i sljedeća kupališna sezona na našim bazenima i Rekreacijskom centru biti u punom obimu – rekao je općinski načelnik Vedran Kramarić te dodao kako će Gospodarsko-turistički centar Baranje biti druga faza obnove Sportsko-rekreacijskog centra. Riječ je o polivalentnom objektu površine 700 četvornih metara, javnom prostoru kakav u Baranji ne postoji, a nužan je za održavanje manifestacije, poslovni turizam i kongrese u Baranji.
– Trenutno na području općine imamo gotovo deset aktualnih projekata ukupne vrijednosti oko 3,5 milijuna eura, što je još jedan dokaz da se Općina Kneževi Vinogradi razvija u pravom smjeru, odnosno da je u infrastrukturnom i gospodarskom, posebno u turističkom smislu, jedna od najrazvijenijih općina na području Osječko-baranjske županije. Zaista vodimo brigu o ravnomjernom razvoju svih naših sela. Tako se obnavlja sportski park u Karancu vrijedan 270.000,00 eura, u Kneževim Vinogradima gradi se i adrenalinski park vrijedan 1,2 milijuna eura, što je nova investicija u turizmu, u Suzi se obnavlja dječji vrtić, uređuje se bujični kanal u Zmajevcu, rekonstruira se državna cesta i provode drugi projekti, dakle, zaista puno projekata – zaključio je Kramarić.
Tekst i foto: OBŽ
