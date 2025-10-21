Općine Kneževi Vinogradi

Nataša Tramišak

radni sastanak

Vedranom Kramarićem

90.000,00 eura

Sportsko-rekreacijskom centru

Osječko-baranjska županija u 2025. godini iz vlastitog proračuna izdvaja 1,5 milijuna eura za projekte jedinica lokalne samouprave, odnosno kako bi im pomogla sufinanciranjem većih projekata koji znače puno za razvoj gospodarstva, komunalnu opremljenost, uređenje naselja, izgradnju i dogradnju dječjih vrtića i svih objekata koji su potrebni da bi se zaista ravnomjerno razvijali. Upravo stoga nam je važno ulagati i u Baranju i Općinu Kneževi Vinogradi. Naime, ovdje su naši najvažniji turistički potencijali i uvijek ističemo Baranju kao prvu koja je krenula s razvojem turizma na području naše županije. Ove godine u prvih devet mjeseci imamo 247.000 dolazaka, što su zaista rekordne brojke, a ovakvi sadržaji, posebno ovdje gdje se sada nalazimo, uz bazene i sportsko-rekreacijske terene Općine Kneževi Vinogradi, dodatni su poticaj za veća ulaganja i razvoj samog turizma na ovom području. Naravno, značajni su i za cjelokupno gospodarstvo, a vjerujem da ćemo i ovom pomoći Osječko-baranjske županije olakšati Općini Kneževi Vinogradi završetak prve faze obnove

radnih mjesta

Baranja nam je itekako važna, i gospodarski i turistički, a kroz ove ugovore i pomoć Osječko-baranjske županije zaista želimo ravnomjerno utjecati na razvoj svih dijelova naše županije

tijeku je prva faza obnove objekta u Sportsko-rekreacijskom centru Kneževi Vinogradi, koji je prije godinu dana stradao u požaru. Rekonstrukciju i obnovu ovog našeg kompleksa osmislili smo u dvije faze, a prva je vrijedna 1,2 milijuna eura, dok će vrijednost druge faze biti gotovo dva milijuna eura. Zahvaljujem Osječko-baranjskoj županiji i našoj županici na pomoći i vrijednom ugovoru koji će svakako pridonijeti da ovaj projekt što prije završimo, a planirani završetak radova je u siječnju sljedeće godine. Nadam se stoga da će i sljedeća kupališna sezona na našim bazenima i Rekreacijskom centru biti u punom obimu

Vedran Kramarić

Gospodarsko-turistički centar Baranje

Trenutno na području općine imamo gotovo deset aktualnih projekata ukupne vrijednosti oko 3,5 milijuna eura, što je još jedan dokaz da se Općina Kneževi Vinogradi razvija u pravom smjeru, odnosno da je u infrastrukturnom i gospodarskom, posebno u turističkom smislu, jedna od najrazvijenijih općina na području Osječko-baranjske županije. Zaista vodimo brigu o ravnomjernom razvoju svih naših sela. Tako se obnavlja sportski park u Karancu vrijedan 270.000,00 eura, u Kneževim Vinogradima gradi se i adrenalinski park vrijedan 1,2 milijuna eura, što je nova investicija u turizmu, u Suzi se obnavlja dječji vrtić, uređuje se bujični kanal u Zmajevcu, rekonstruira se državna cesta i provode drugi projekti, dakle, zaista puno projekata

U sjedištu, u istoimenom naselju, županicaodržala jes općinskim načelnikomi njegovim suradnicima. Izravan povod bio je uručenje ugovora kojim Županija odobravaza sufinanciranje projekta rekonstrukcije objekta u(SRC-u) Kneževi Vinogradi, a razgovaralo se i o ostalim aktualnim temama, poglavito projektima i nastavku odlične suradnje.– kazala je županica Nataša Tramišak prilikom uručenja ugovora.Dodala je kako je prva faza obnove SRC-a bitna i zbog brojnihkoja su na području ove općine bila vezana upravo uz ovaj objekt, ali i zbog onoga što je u budućnosti planirano, a to je razvoj gospodarskog sadržaja, odnosno izgradnja polivalentne dvorane. –– poručila je županica.– U– rekao je općinski načelnikte dodao kako ćebiti druga faza obnove Sportsko-rekreacijskog centra. Riječ je o polivalentnom objektu površine 700 četvornih metara, javnom prostoru kakav u Baranji ne postoji, a nužan je za održavanje manifestacije, poslovni turizam i kongrese u Baranji.– zaključio je Kramarić.