Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
Plivački klub Šibenik je proteklog vikenda bio domaćin jubilarnog natjecanja 20. miting Sveti Mihovil. Natjecanje se održalo u 25m bazenu Crnica u Šibeniku na kojem je nastupilo 19 plivačkih klubova iz Hrvatske i BiH.

Na natjecanju je PK Osijek nastupio s kadetima i mlađim kadetima uz vodstvo trenera Marka Filipovića i Ane Dukarić. Osvojeno je ukupno 10 medalja (2 zlata, 7 srebra, 1 bronca) od toga 9 pojedinačnih medalja te štafetno srebro. Odlični su to rezultati na tako jakom natjecanju na kojem su isplivane i norme za nastup na državnom prvenstvu. Plivačice su se plasirale na 5. mjesto, a plivači na 6. mjesto od 19 klubova.

Osvajači medalja po kategorijama:
Kategorija A (2011.):
Korinina Žigić (2011.):
1.mjesto 100 leđno 1:09.82
2.mjesto 100 leptir 1:12.99
2.mjesto 200 mix kvalifikacije 2:38.56, finale 2.mjesto 2:36.48
2.mjesto 100 slobodno 1:04.29

Elena Valenteković (2011.):
1.mjesto 100 slobodno 1:03.13
2.mjesto 100 leđno 1:10.43

Kategorija B (2012.):
Tin Čizmadija (2012.):
2.mjesto 100 leptir 1:09.01

Jakov Ćorić (2012.):
3.mjesto 100 prsno 1:19.49

Kategorija D (2014.):
Erik Prutki (2014.):
2.mjesto 50 leptir 36.95

Štafeta 4x100 slobodno kadetkinje 2.mjesto: Lucija Štulina, Gita Lijić, Elena Valenteković i Korina Žigić 4:22.01.



Foto: Tomislav Čizmadija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Velski korgi Welsh...
Odgajivacnica Royal Ra...
Patuljasti šnaucer...
Na prodaju musko stene...
Pomeranski Špic. ...
Pomeranac Boo stenci n...
Crni patuljasti šn...
Odgajivačnica Azijati ...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:196

Registrirani online (1): holborn


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa