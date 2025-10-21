Plivači Osijeka briljirali u Šibeniku – deset medalja i norme za državno prvenstvo!
21.10.2025. 9:30
Plivački klub Šibenik je proteklog vikenda bio domaćin jubilarnog natjecanja 20. miting Sveti Mihovil. Natjecanje se održalo u 25m bazenu Crnica u Šibeniku na kojem je nastupilo 19 plivačkih klubova iz Hrvatske i BiH.
Na natjecanju je PK Osijek nastupio s kadetima i mlađim kadetima uz vodstvo trenera Marka Filipovića i Ane Dukarić. Osvojeno je ukupno 10 medalja (2 zlata, 7 srebra, 1 bronca) od toga 9 pojedinačnih medalja te štafetno srebro. Odlični su to rezultati na tako jakom natjecanju na kojem su isplivane i norme za nastup na državnom prvenstvu. Plivačice su se plasirale na 5. mjesto, a plivači na 6. mjesto od 19 klubova.
Osvajači medalja po kategorijama:
Kategorija A (2011.):
Korinina Žigić (2011.):
1.mjesto 100 leđno 1:09.82
2.mjesto 100 leptir 1:12.99
2.mjesto 200 mix kvalifikacije 2:38.56, finale 2.mjesto 2:36.48
2.mjesto 100 slobodno 1:04.29
Elena Valenteković (2011.):
1.mjesto 100 slobodno 1:03.13
2.mjesto 100 leđno 1:10.43
Kategorija B (2012.):
Tin Čizmadija (2012.):
2.mjesto 100 leptir 1:09.01
Jakov Ćorić (2012.):
3.mjesto 100 prsno 1:19.49
Kategorija D (2014.):
Erik Prutki (2014.):
2.mjesto 50 leptir 36.95
Štafeta 4x100 slobodno kadetkinje 2.mjesto: Lucija Štulina, Gita Lijić, Elena Valenteković i Korina Žigić 4:22.01.
Foto: Tomislav Čizmadija
