Plivački klub Šibenik

20. miting Sveti Mihovil

19 plivačkih klubova

PK Osijek

Marka Filipovića i Ane Dukarić

10 medalja

Osvajači medalja po kategorijama:

Kategorija A (2011.):

Korinina Žigić (2011.):

Elena Valenteković (2011.):

Kategorija B (2012.):

Tin Čizmadija (2012.):

Jakov Ćorić (2012.):



Kategorija D (2014.):

Erik Prutki (2014.):

Lucija Štulina, Gita Lijić, Elena Valenteković i Korina Žigić

Foto: Tomislav Čizmadija

je proteklog vikenda bio domaćin jubilarnog natjecanja. Natjecanje se održalo u 25m bazenu Crnica u Šibeniku na kojem je nastupiloiz Hrvatske i BiH.Na natjecanju jenastupio s kadetima i mlađim kadetima uz vodstvo trenera. Osvojeno je ukupno(2 zlata, 7 srebra, 1 bronca) od toga 9 pojedinačnih medalja te štafetno srebro. Odlični su to rezultati na tako jakom natjecanju na kojem su isplivane i norme za nastup na državnom prvenstvu. Plivačice su se plasirale na 5. mjesto, a plivači na 6. mjesto od 19 klubova.1.mjesto 100 leđno 1:09.822.mjesto 100 leptir 1:12.992.mjesto 200 mix kvalifikacije 2:38.56, finale 2.mjesto 2:36.482.mjesto 100 slobodno 1:04.291.mjesto 100 slobodno 1:03.132.mjesto 100 leđno 1:10.432.mjesto 100 leptir 1:09.013.mjesto 100 prsno 1:19.492.mjesto 50 leptir 36.95Štafeta 4x100 slobodno kadetkinje 2.mjesto:4:22.01.