Osijek inspiracija regiji: Gradonačelnik Radić na SDG Weeku predstavio uspjehe u održivom razvoju
21.10.2025. 8:16
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić u ponedjeljak je u Sarajevu sudjelovao na otvorenju manifestacije Tjedan održivog razvoja 2025. (SDG Week 2025.), središnjeg regionalnog događaja posvećenog lokalnim politikama i primjerima dobre prakse u provedbi Ciljeva održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih naroda.
U okviru tematskog segmenta „Učenje iz regionalnih iskustava: Lokalna akcija za održivu budućnost“, gradonačelnik Radić predstavio je Osijek kao primjer grada koji sustavno povezuje održive politike s gospodarskim rastom i kvalitetom života građana.
Gradonačelnik je istaknuo važnost lokalnih zajednica u provedbi politika održivog razvoja te naglasio kako su europski fondovi ključan alat za konkretan napredak i povećanje kvalitete života građana.
“Lokalna zajednica izuzetno je bitna za razvoj i za podizanje kvalitete života u svom gradu, općini ili županiji. Jako je važno koristiti fondove Europske unije. U Osijeku smo u protekle četiri godine realizirali 150 projekata ukupne vrijednosti oko 300 milijuna eura,” rekao je gradonačelnik Radić.
Naglasio je kako se takav razvoj jasno vidi i kroz rast gradskog proračuna, koji je u njegovom mandatu porastao sa 101 na više od 203 milijuna eura, što je gotovo dvostruko povećanje u samo četiri godine.
“Jedan od razloga rasta proračuna upravo su europski fondovi. Izgradili smo pet vrtića vrijednih 6,2 milijuna eura, od čega je četiri milijuna eura financirano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Kroz ITU mehanizam imamo na raspolaganju dodatnih 55 milijuna eura, kojima provodimo niz projekata koji podižu standard života u Osijeku,” dodao je.
Među strateški važnim projektima gradonačelnik Radić izdvojio je modernizaciju tramvajske infrastrukture vrijednu 45 milijuna eura, nabavu novih niskopodnih tramvaja te obnovu barokne Tvrđe iz 18. stoljeća, jednog od najvrjednijih kulturno-povijesnih simbola grada.
“Fondovi Europske unije izuzetno su važni za razvoj lokalnih zajednica i država. Osijek je već godinama vodeći grad u Hrvatskoj u povlačenju EU sredstava, a uvjeren sam da će i Bosna i Hercegovina, kada stekne veći pristup fondovima, znati tu priliku iskoristiti,” poručio je gradonačelnik.
Govoreći o gospodarskim pokazateljima, naglasio je da se rezultati ulaganja i europskog članstva vide i u rastu zaposlenosti i lokalne ekonomije ističući da Osijek od 2021. ima čak 4.000 više zaposlenih.
Događaj u Sarajevu, pod nazivom „Od obećanja do rezultata: Kako do ostvarenja Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini“, okupio je predstavnike institucija BiH, diplomatskog zbora, UN agencija, lokalnih zajednica, nevladinih organizacija i privatnog sektora. Cilj skupa je bio prikazati konkretne primjere kako lokalne vlasti i partneri provode globalnu Agendu 2030 kroz inkluzivne i održive politike.
Među govornicima bili su i pomoćnica ministra vanjskih poslova BIH Aida Hodžić, veleposlanica Švedske u BiH Helena Lagerlöf, te rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Arnhild Spence.
Tekst i foto: Osijek.hr
