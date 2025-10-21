Ivan Radić

Tekst i foto: Osijek.hr

Gradonačelnik Osijekau ponedjeljak je u Sarajevu sudjelovao na otvorenju manifestacije, središnjeg regionalnog događaja posvećenogu provedbiUjedinjenih naroda.U okviru tematskog segmenta „“, gradonačelnik Radić predstavio je Osijek kaokoji sustavnos gospodarskim rastom i kvalitetom života građana.Gradonačelnik je istaknuolokalnih zajednica u provedbi politika održivog razvoja te naglasio kako su europski fondovi ključan alat za konkretan napredak i povećanje kvalitete života građana.,” rekao je gradonačelnik Radić.Naglasio je kako se takav razvoj jasno vidi i kroz, koji je u njegovom mandatu porastao sa 101 na više od, što je gotovo dvostruko povećanje u samo četiri godine.,” dodao je.Među strateški važnim projektima gradonačelnik Radić izdvojio jevrijednu 45 milijuna eura, nabavuteiz 18. stoljeća, jednog odkulturno-povijesnih simbola grada.,” poručio je gradonačelnik.Govoreći o gospodarskim pokazateljima, naglasio je da se rezultati ulaganja i europskog članstva vide i u rastu zaposlenosti i lokalne ekonomije ističući da Osijek od 2021. ima čakzaposlenih.Događaj u Sarajevu, pod nazivom „“, okupio je predstavnike institucija BiH, diplomatskog zbora, UN agencija, lokalnih zajednica, nevladinih organizacija i privatnog sektora. Cilj skupa je bio prikazati konkretne primjere kako lokalne vlasti i partneri provode globalnu Agendu 2030 kroz inkluzivne i održive politike.Među govornicima bili su i pomoćnica ministra vanjskih poslova BIH, veleposlanica Švedske u BiH, te rezidentna koordinatorica UN-a u BiH