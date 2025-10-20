završne faze

ponedjeljka, 27. listopada 2025.

prijema i otpreme putnika

upravnoj zgradi Zračne luke Osijek

zatvorena

desetaka metara

jasna signalizacija i oznake

Zahvaljujemo putnicima na razumijevanju i suradnji tijekom trajanja radova te se veselimo skorom otvaranju moderniziranog terminala"

Foto: Zračna luka Osijek

Zbog početkaradova na obnovi putničkog terminala, odgodine, svi procesiprivremeno će se odvijati uZgrada putničkog terminala bit ćedo završetka rekonstrukcije.Upravna zgrada nalazi se nekolikolijevo od terminala, a na prilazima će biti postavljenakoje će putnike usmjeravati prema novom ulazu.Sve sigurnosne i tehničke procedure provodit će se neometano, uz zadržavanje uobičajene razine udobnosti i učinkovitosti., kažu iz Zračne luke Osijek.