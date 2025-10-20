Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Zbog početka završne faze radova na obnovi putničkog terminala, od ponedjeljka, 27. listopada 2025. godine, svi procesi prijema i otpreme putnika privremeno će se odvijati u upravnoj zgradi Zračne luke Osijek.

Zgrada putničkog terminala bit će zatvorena do završetka rekonstrukcije.
Upravna zgrada nalazi se nekoliko desetaka metara lijevo od terminala, a na prilazima će biti postavljena jasna signalizacija i oznake koje će putnike usmjeravati prema novom ulazu.

Sve sigurnosne i tehničke procedure provodit će se neometano, uz zadržavanje uobičajene razine udobnosti i učinkovitosti.

"Zahvaljujemo putnicima na razumijevanju i suradnji tijekom trajanja radova te se veselimo skorom otvaranju moderniziranog terminala", kažu iz Zračne luke Osijek.


Foto: Zračna luka Osijek


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Na prodaju štenci ...
Na prodaju štenci amer...
Financijska ponuda...
NA JEDNOM MJESTU PONUD...
Chow chow-cau cau...
Chow chow-cau cau! st...
Bankovni krediti č...
ISKORISTITE NOVE POGOD...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:135

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa