Zbog modernizacije terminala, putnici privremeno koriste upravnu zgradu Zračne luke Osijek
20.10.2025. 17:10
Zbog početka završne faze radova na obnovi putničkog terminala, od ponedjeljka, 27. listopada 2025. godine, svi procesi prijema i otpreme putnika privremeno će se odvijati u upravnoj zgradi Zračne luke Osijek.
Zgrada putničkog terminala bit će zatvorena do završetka rekonstrukcije.
Upravna zgrada nalazi se nekoliko desetaka metara lijevo od terminala, a na prilazima će biti postavljena jasna signalizacija i oznake koje će putnike usmjeravati prema novom ulazu.
Sve sigurnosne i tehničke procedure provodit će se neometano, uz zadržavanje uobičajene razine udobnosti i učinkovitosti.
"Zahvaljujemo putnicima na razumijevanju i suradnji tijekom trajanja radova te se veselimo skorom otvaranju moderniziranog terminala", kažu iz Zračne luke Osijek.
Foto: Zračna luka Osijek
