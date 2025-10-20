Marin Županović

AK Slavonija-Žito

osvajao svijet

državni prvak u bacanju koplja

viceprvak u bacanju kugle

peta titula

Foto: AK Slavonija-Žito

, članovog je vikenda “”.Naime, Marin je ovog vikedna postao, a dan nakon je postaoMarinu je ovoprvaka Hrvatske u paraatletici:Prvak Hrvatske 2021 - kopljePrvak Hrvatske 2021 - diskPrvak Hrvatske 2023 - kopljePrvak Hrvatske 2024 - kopljePrvak Hrvatske 2025 - koplje