Marin Županović dominira: peti put državni prvak u bacanju koplja i viceprvak u kugli!
20.10.2025. 12:24
Marin Županović, član AK Slavonija-Žito ovog je vikenda “osvajao svijet”.
Naime, Marin je ovog vikedna postao državni prvak u bacanju koplja, a dan nakon je postao viceprvak u bacanju kugle.
Marinu je ovo peta titula prvaka Hrvatske u paraatletici:
Prvak Hrvatske 2021 - koplje
Prvak Hrvatske 2021 - disk
Prvak Hrvatske 2023 - koplje
Prvak Hrvatske 2024 - koplje
Prvak Hrvatske 2025 - koplje
Foto: AK Slavonija-Žito
Naime, Marin je ovog vikedna postao državni prvak u bacanju koplja, a dan nakon je postao viceprvak u bacanju kugle.
Marinu je ovo peta titula prvaka Hrvatske u paraatletici:
Prvak Hrvatske 2021 - koplje
Prvak Hrvatske 2021 - disk
Prvak Hrvatske 2023 - koplje
Prvak Hrvatske 2024 - koplje
Prvak Hrvatske 2025 - koplje
Foto: AK Slavonija-Žito
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)