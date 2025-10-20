Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
Marin Županović, član AK Slavonija-Žito ovog je vikenda “osvajao svijet”.

Naime, Marin je ovog vikedna postao državni prvak u bacanju koplja, a dan nakon je postao viceprvak u bacanju kugle.

Marinu je ovo peta titula prvaka Hrvatske u paraatletici:
Prvak Hrvatske 2021 - koplje
Prvak Hrvatske 2021 - disk
Prvak Hrvatske 2023 - koplje
Prvak Hrvatske 2024 - koplje
Prvak Hrvatske 2025 - koplje



Foto: AK Slavonija-Žito


