Slavonija između sunca i kiše: Što nas čeka u narednih nekoliko dana
20.10.2025. 11:37
Malo sunca, malo oblaka, malo kiše, jedino snijeg nedostaje. Tako bi se mogao opisati tjedan koji je tek počeo.
Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Dnevna temperatura do 16°C. Utorak donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 19°C.
U srijedu će nam trebati kišobran. Bit će pretežno oblačno vrijeme uz jutarnju temperaturu do 11°C, a dnevna do 16°C. Puhat će slab do umjeren južni vjetar.
Najtoplije u četvrtak
U četvrtak će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a u večernjim satima je moguća kiša. Jutarnja temperatura do 12°C, a dnevna do 23°C.
Više sunca u petak
Tijekom jutra bit će malo kiše, ali tijekom poslijepodneva slijedi razvedravanje. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 16°C.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
