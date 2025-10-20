Udruga MaDi

HMP Osijek

humanitarni turnir u beli

petak, 24. listopada 2025

Caffe Bar Petica

NK Olimpija

16.30 sati

30 eura

U dogovoru s(mali dijabetičari), ekipaorganiziraTurnir će se održati u. u, kodOkupljanje počinje u, prijava parova,po igraču.Bit će moguće ostaviti dobrovoljni prilog, za one koji ne kartaju, a sav prikupljeni prihod od turnira darovati će se onima na koje su najslabiji....djeca.