Humanitarni turnir u beli
20.10.2025. 10:18
U dogovoru s Udruga MaDi (mali dijabetičari), ekipa HMP Osijek organizira humanitarni turnir u beli.
Turnir će se održati u petak, 24. listopada 2025. u Caffe Bar Petica, kod NK Olimpija.
Okupljanje počinje u 16.30 sati, prijava parova, 30 eura po igraču.
Bit će moguće ostaviti dobrovoljni prilog, za one koji ne kartaju, a sav prikupljeni prihod od turnira darovati će se onima na koje su najslabiji....djeca.
