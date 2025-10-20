Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Život031
U dogovoru s Udruga MaDi (mali dijabetičari), ekipa HMP Osijek organizira humanitarni turnir u beli.

Turnir će se održati u petak, 24. listopada 2025. u Caffe Bar Petica, kod NK Olimpija.

Okupljanje počinje u 16.30 sati, prijava parova, 30 eura po igraču.

Bit će moguće ostaviti dobrovoljni prilog, za one koji ne kartaju, a sav prikupljeni prihod od turnira darovati će se onima na koje su najslabiji....djeca.


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Havanski Bišon ...
Štenci havanskog bišon...
rad na internet ch...
imate li iskustva sa c...
Prijateljski bebe ...
Imamo mužjake i muške ...
Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:134

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa