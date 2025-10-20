Vozio bez vozačke i odbio test na droge, pa ostao bez auta i završio iza rešetaka
20.10.2025. 10:59
Na području cijele PU tijekom vikenda, osim alkohola, evidentirano je još 290 prekršaja od kojih 109 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 28 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 14 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, četiri upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, tri upravljanja pod zabranom, šest upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 126 ostalih prekršaja, izvijestili su iz policije.
Završio u zatvoru zbog prometnih prekršaja, a vozilo mu je oduzeto
U nadzoru prometa 17. listopada u 18.30 sati u Osijeku zatečen je 51-godišnji vozač osobnog automobila, koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje te se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu.
Vozač je uhićen te mu je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.
Dana 18. listopada priveden je na sud uz optužni prijedlog u kojemu je sudu predloženo njegovo zadržavanje do 15 dana, kazna zatvora 30 dana, trajno oduzme vozilo i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na 12 mjeseci. Sud mu je odredio zadržavanje na 14 dana te je sproveden u zatvor, a odluku o prekršaju će naknadno donijeti.
