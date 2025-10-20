290 prekršaja

Završio u zatvoru zbog prometnih prekršaja, a vozilo mu je oduzeto

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Na području cijele PU tijekom vikenda, osim alkohola, evidentirano je jošod kojih 109 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 28 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 14 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, četiri upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, tri upravljanja pod zabranom, šest upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 126 ostalih prekršaja, izvijestili su iz policije.U nadzoru prometa 17. listopada u 18.30 sati u Osijeku zatečen jevozač osobnog automobila, koji je upravljao vozilom pna upravljanje te sepodvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu.Vozač jete mu je privremenovozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.Dana 18. listopada priveden je na sud uz optužni prijedlog u kojemu je sudu predloženo njegovo zadržavanje do30 dana,upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na 12 mjeseci. Sud mu je odredio zadržavanje na 14 dana te je sproveden u zatvor, a odluku o prekršaju će naknadno donijeti.