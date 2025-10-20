Ministarstvo gospodarstva

sniziti cijene

10 posto

mlijeka, šećera, ulja i dječjih pelena

sužavanje izbora

jednu marku

Trgovci se protive novim mjerama

Nismo nikad. Ni u prvoj turi, ni kad je bilo 30, ni 70 pa ni sad nismo spremni. S nekim od ovih zaštićenih artikala i cijena ulazimo u sferu negativne marže, uredbom kršimo zakon. Jako malo ljudi prate, to je više populistička mjera nego zaštita od inflacije

Robert Fućak

zbunjeni

ne označavaju

Najgora je stvar ako ima plakata i tih oznaka, a proizvoda nema. Ja sam već nekoliko puta bila u situaciji da nema jogurta jer je ujutro prodan. Tko je kupio ujutro je kupio. Tko je došao popodne – više ga nema. Nema jaja, nema brašna, nema riže. I mogla bi Vlada razmišljati i da poveća tu listu. Sad je 70, a u Francuskoj su sami trgovci uveli 100

Ana Knežević

Loše strane novih mjera

rast cijena

