Država najavljuje nova pojeftinjenja: mlijeko, ulje i pelene jeftiniji za 10 posto
20.10.2025. 10:14
Ministarstvo gospodarstva planira dodatno sniziti cijene desetak proizvoda s popisa od 70 onih čije su cijene već ograničene, doznaje Dnevnik Nove TV. Dodatno pojeftinjenje od 10 posto odnosit će se na artikle iz prve kategorije, poput mlijeka, šećera, ulja i dječjih pelena.
Novost je i sužavanje izbora među zaštićenim proizvodima. Primjerice, potrošači koji su dosad mogli birati između više proizvođača maslaca, ubuduće će moći kupiti samo jednu marku po zaštićenoj cijeni.
Trgovci se protive novim mjerama
"Nismo nikad. Ni u prvoj turi, ni kad je bilo 30, ni 70 pa ni sad nismo spremni. S nekim od ovih zaštićenih artikala i cijena ulazimo u sferu negativne marže, uredbom kršimo zakon. Jako malo ljudi prate, to je više populistička mjera nego zaštita od inflacije", rekao je Robert Fućak iz Udruge malih trgovaca.
Iz Udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da su kupci zbunjeni jer trgovine često ne označavaju jasno proizvode s ograničenim cijenama.
"Najgora je stvar ako ima plakata i tih oznaka, a proizvoda nema. Ja sam već nekoliko puta bila u situaciji da nema jogurta jer je ujutro prodan. Tko je kupio ujutro je kupio. Tko je došao popodne – više ga nema. Nema jaja, nema brašna, nema riže. I mogla bi Vlada razmišljati i da poveća tu listu. Sad je 70, a u Francuskoj su sami trgovci uveli 100", poručila je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.
Loše strane novih mjera
Potrošači strahuju da bi dodatno pojeftinjenje određenih artikala moglo izazvati rast cijena onih koji nisu obuhvaćeni Vladinim mjerama.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Novost je i sužavanje izbora među zaštićenim proizvodima. Primjerice, potrošači koji su dosad mogli birati između više proizvođača maslaca, ubuduće će moći kupiti samo jednu marku po zaštićenoj cijeni.
Trgovci se protive novim mjerama
"Nismo nikad. Ni u prvoj turi, ni kad je bilo 30, ni 70 pa ni sad nismo spremni. S nekim od ovih zaštićenih artikala i cijena ulazimo u sferu negativne marže, uredbom kršimo zakon. Jako malo ljudi prate, to je više populistička mjera nego zaštita od inflacije", rekao je Robert Fućak iz Udruge malih trgovaca.
Iz Udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da su kupci zbunjeni jer trgovine često ne označavaju jasno proizvode s ograničenim cijenama.
"Najgora je stvar ako ima plakata i tih oznaka, a proizvoda nema. Ja sam već nekoliko puta bila u situaciji da nema jogurta jer je ujutro prodan. Tko je kupio ujutro je kupio. Tko je došao popodne – više ga nema. Nema jaja, nema brašna, nema riže. I mogla bi Vlada razmišljati i da poveća tu listu. Sad je 70, a u Francuskoj su sami trgovci uveli 100", poručila je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.
Loše strane novih mjera
Potrošači strahuju da bi dodatno pojeftinjenje određenih artikala moglo izazvati rast cijena onih koji nisu obuhvaćeni Vladinim mjerama.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)