Plaće više neće biti tajna: stižu velike promjene u Zakonu o radu
20.10.2025. 9:30
Koliko tko zarađuje za isti posao uskoro više neće biti tajna. Novi Zakon o radu, usklađen s europskim direktivama, donosi veću transparentnost plaća i dulji rok za korištenje godišnjeg odmora.
Plaće na papiru, a ne između redaka
Cilj novih zakonskih izmjena su jasne platne strukture. Ministar rada Marin Piletić ističe da će poslodavci morati propisati strukturu plaća za sve zaposlenike, čime će se lakše uočavati razlike među spolovima.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plaća muškaraca lani je iznosila 1.854 eura, a žena 1.782 eura – razlika je manja od četiri posto.
Transparentnost i granice
Velike tvrtke s više od 250 zaposlenika podatke o plaćama morat će objavljivati već od lipnja iduće godine, one srednje od 2031., dok će manjima to biti samo mogućnost.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel rekao je za RTL da će se dio privatnog sektora teško prilagoditi: „Oni se već sad odupiru tome, ali jednostavno će morati shvatiti da ne mogu plaće tajiti, da radnik mora znati ne koliko njegov kolega ima plaću nego ako njegov kolega radi na manje složenim poslovima onda mora znati da on ne može imati istu plaću kao on ili ako rade na višim.“
Godišnji i kazne
Novost je i mogućnost korištenja starog godišnjeg odmora do 18 mjeseci unaprijed, no sindikati smatraju da je sadašnji rok – do kraja lipnja – sasvim dovoljan. „Godišnji odmor nije pravo, ono je zdravstvena potreba“, podsjeća Novosel.
Rok za uvođenje transparentnosti plaća je lipanj 2026., a poslodavce koji ga ne poštuju čekaju novčane kazne – čiji iznos još nije određen.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Plaće na papiru, a ne između redaka
Cilj novih zakonskih izmjena su jasne platne strukture. Ministar rada Marin Piletić ističe da će poslodavci morati propisati strukturu plaća za sve zaposlenike, čime će se lakše uočavati razlike među spolovima.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plaća muškaraca lani je iznosila 1.854 eura, a žena 1.782 eura – razlika je manja od četiri posto.
Transparentnost i granice
Velike tvrtke s više od 250 zaposlenika podatke o plaćama morat će objavljivati već od lipnja iduće godine, one srednje od 2031., dok će manjima to biti samo mogućnost.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel rekao je za RTL da će se dio privatnog sektora teško prilagoditi: „Oni se već sad odupiru tome, ali jednostavno će morati shvatiti da ne mogu plaće tajiti, da radnik mora znati ne koliko njegov kolega ima plaću nego ako njegov kolega radi na manje složenim poslovima onda mora znati da on ne može imati istu plaću kao on ili ako rade na višim.“
Godišnji i kazne
Novost je i mogućnost korištenja starog godišnjeg odmora do 18 mjeseci unaprijed, no sindikati smatraju da je sadašnji rok – do kraja lipnja – sasvim dovoljan. „Godišnji odmor nije pravo, ono je zdravstvena potreba“, podsjeća Novosel.
Rok za uvođenje transparentnosti plaća je lipanj 2026., a poslodavce koji ga ne poštuju čekaju novčane kazne – čiji iznos još nije određen.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)