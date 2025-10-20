Taekwondo klub "Osijek" na državnom prvenstvu u Ivanoj Reci
20.10.2025. 8:32
Proteklog vikenda u sportskoj dvorani osnovne škole u Ivanjoj Reci održano je prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete i mlađe kadetkinje. Na turniru se okupilo 302 natjecatelja i natjecateljica iz 44 kluba iz cijele Hrvatske. Na prvenstvu trebao je nastupiti i taekwondo klub „Osijek“ sa svoje dvije mlađe kadetkinje: Lorenom Mioč (-36kg) i Klarom Degmečić (-40kg).
Mlada Lorena Mioč na žalost nije nastupila jer je dva dana prije natjecanja dobila visoku temperaturu i crijevnu virozu.
Klara Degmečić u prvom kolu nažalost gubi od predstavnice zagrebačkog Elite Lare Ilić s 2:0 (6:4; 6:0) i tako završava svoj nastup na ovom prvenstvu.
Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek
Mlada Lorena Mioč na žalost nije nastupila jer je dva dana prije natjecanja dobila visoku temperaturu i crijevnu virozu.
Klara Degmečić u prvom kolu nažalost gubi od predstavnice zagrebačkog Elite Lare Ilić s 2:0 (6:4; 6:0) i tako završava svoj nastup na ovom prvenstvu.
Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)