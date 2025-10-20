prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete i mlađe kadetkinje

Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek

Proteklog vikenda u sportskoj dvorani osnovne škole u Ivanjoj Reci održano je. Na turniru se okupiloiz 44 kluba iz cijele Hrvatske. Na prvenstvu trebao je nastupiti isa svoje dvije mlađe kadetkinje:(-36kg) i(-40kg).Mlada Lorena Mioč na žalostjer je dva dana prije natjecanja dobilaKlara Degmečić u prvom kolu nažalostzagrebačkog Elites 2:0 (6:4; 6:0) i tako završava svoj nastup na ovom prvenstvu.