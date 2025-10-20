Servisne informacije [20. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
20.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice, na istoku i jugu i pretežno sunčano. Poslijepodne sa zapada postupan porast naoblake, a krajem dana na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguća je kiša. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 17°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 14:30 sati - Ulica sv. Ane 56-72 par, 55-79 nep, Ivana Gundulića 70-82 par, Sv. Ane 55-79, Županijska 34, 36, Ivana Gundulića 102, 102/a, 104-108 par, Ulica sv. Ane 74, 74/a, 76, 76/a, 76/b, 78-82 par, 82/a, 63-67 nep, 71-79 nep
od 8:30 do 11:30 sati - Ilirska 2, 2/a, 4/a, 3-23 nep, Sv. Roka 42-54 par, 37-39 nep, 41-51 nep
od 9:00 do 9:30 sati - Bakarska 26-60 par, 5, 11-13 nep, Biševska 6-26 par, 30, 1, 1/c, 23-31 nep, Mljetska 45-103 nep
Višnjevac
od 8:30 do 11:30 sati - Ulica Tina Ujevića 2-36 par, 1-27 nep
Dalj, Erdut, Dalj planina
od 8:30 do 12:00 sati - Dalj: Bele Bartoka 4-6 par, 12/a, 3, 9, 31, Rudina Busija 2, 8, 36, 50, 54/a, 3, 37/b, 45/a, 49, Rudina velika straža 48, 5-7 nep, 83, Rudina Vujinov čot 31,
Erdut: Erdut planina 117, Rudina Busija 9,
Dalj planina: Dalj planina 26, 400, 3-5nep,11-17 nep, 29/a, 87/a, 117, Šandora Petefija 47
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-26.10.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Pravni fakultet Osijek: 7. regionalni tjedan Central European Social Policy and Social Work Network (CESPASWON) [program, 2025.]
- GISKO: Radionice 3D olovaka i Dani društvenih igara
DHMZ prognoza: Djelomice, na istoku i jugu i pretežno sunčano. Poslijepodne sa zapada postupan porast naoblake, a krajem dana na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguća je kiša. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 17°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 14:30 sati - Ulica sv. Ane 56-72 par, 55-79 nep, Ivana Gundulića 70-82 par, Sv. Ane 55-79, Županijska 34, 36, Ivana Gundulića 102, 102/a, 104-108 par, Ulica sv. Ane 74, 74/a, 76, 76/a, 76/b, 78-82 par, 82/a, 63-67 nep, 71-79 nep
od 8:30 do 11:30 sati - Ilirska 2, 2/a, 4/a, 3-23 nep, Sv. Roka 42-54 par, 37-39 nep, 41-51 nep
od 9:00 do 9:30 sati - Bakarska 26-60 par, 5, 11-13 nep, Biševska 6-26 par, 30, 1, 1/c, 23-31 nep, Mljetska 45-103 nep
Višnjevac
od 8:30 do 11:30 sati - Ulica Tina Ujevića 2-36 par, 1-27 nep
Dalj, Erdut, Dalj planina
od 8:30 do 12:00 sati - Dalj: Bele Bartoka 4-6 par, 12/a, 3, 9, 31, Rudina Busija 2, 8, 36, 50, 54/a, 3, 37/b, 45/a, 49, Rudina velika straža 48, 5-7 nep, 83, Rudina Vujinov čot 31,
Erdut: Erdut planina 117, Rudina Busija 9,
Dalj planina: Dalj planina 26, 400, 3-5nep,11-17 nep, 29/a, 87/a, 117, Šandora Petefija 47
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-26.10.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Pravni fakultet Osijek: 7. regionalni tjedan Central European Social Policy and Social Work Network (CESPASWON) [program, 2025.]
- GISKO: Radionice 3D olovaka i Dani društvenih igara
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)