Tekst i foto: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

je ponovno bio u znaku, ali i. Na lijevoj obali Drave održano je treće izdanje., u organizaciji, a utrka je i ove godine poslalau empatije prema obiteljima koje još uvijek traže svoju djecu.Više od, među kojima su bile i brojne obitelji s djecom, trčalo je, rolalo i hodalodugom rutom od Skate parka do Zoološkog vrta i natrag. Svaki od tih koraka bio je simbol podrške i zajedničkog cilja, a to je pretrčati, po jedan za svako dijete koje je tijekom 2024. godine prijavljeno kao nestalo u Hrvatskoj.– istaknula je, zamjenica voditelja Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.Centar za nestalu i zlostavljanu djecu podsjetio je da brojza nestalu djecu, radi svakog dana, 24 sata, i da je to mjesto gdje roditelji i djeca moguako dođe do sumnje u nestanak. Tijekom protekle godine u Hrvatskoj je prijavljeno 2304 nestanka djece, najčešće zbog bijegova iz institucija ili obiteljskog doma. Stručnjaci Centra naglašavaju kako se djeca u tim trenucima često osjećaju neprihvaćeno, bez podrške i razumijevanja, pa bijeg doživljavaju kao način da potraže pomoć i izađu iz teške situacije.– rekao je, socijalni radnik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.Cilj projektaje upravo osvijestiti javnost o tim situacijama, pružiti podršku obiteljima i promovirati broj, putem kojeg se pružate uspostavlja kontakt s relevantnim institucijama sve do pronalaska djeteta. Centar se već godinama zalaže i za uvođenje sustava Amber Alert u Hrvatskoj, koji bi omogućio da se informacija o nestanku djeteta u realnom vremenu prenosi putem svih javno dostupnih kanala komunikacije.Ovogodišnje izdanje utrke organizirano je uz podrškuu suradnji si drugim partnerima, koji su pripremili simbolične poklone za sudionike. Brojni posjetitelji uživali su i u popratnom programu, radionici plesa s rekvizitima umjetničke skupine Plamingo Arts, kreativnim radionicama prirodnih otisaka uz voditeljeiz udruge PLANTaža, sportskim zonama za djecu i obitelj te gastro kutku i osvježavajućim napitcima.Među sudionicima je bila i dvanaestogodišnja Tea, koja je s mamom i prijateljima trčala drugu godinu zaredom. Kaže da joj je najljepše to što može pomoći na ovaj način.– ispričala je Tea, koja već planira nastupiti i sljedeće godine.još su jednom potvrdili da Osijek zna stati uz one koji trebaju podršku. Treću godinu zaredom Find Me okuplja građane oko zajedničkog cilja - da svojim koracima, bez obzira trče li, hodaju ili se voze na romobilu i biciklu, pošalju poruku da nestala djeca nikada ne smiju biti zaboravljena. Svaki kilometar približio ih je kući, a svaki sudionik postao je dio velike priče o nadi, zajedništvu i ljubavi.