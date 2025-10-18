od 20. listopada do 28. studenog 2025.

U razdobljuna dioniciizvodit će se radovi nau sklopu projekta „“ o trošku izvođača radova.Radovi obuhvaćajupostojećih i ugradnju novih dilatacija,sustava odvodnje inovih asfaltnih slojeva, s ciljem osiguravanja potpuneizvedenih radova, u skladu s tehničkim propisima i ugovornim obvezama izvođača.Zbog izvođenja navedenih radova, uspostavlja sena predmetnoj dionici nerazvrstane ceste, na način da će se obustaviti pomet na zapadnoj prometnoj traci Županijske ulice na dionici od kružnog toka „Đakovština“ do Ulice Hrvatske Republike.Promet, na križanju sa, bit će omogućen te se odvijaMole vozače da poštuju prometne znakove privremene regulacije prometa i zahvaljujemo na razumijevanju.Za putnike javnog gradskog prijevoza– tramvajski i autobusni promet odvijat će se prema dosadašnjem voznom redu i postojećoj prometnoj regulaciji.