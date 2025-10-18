Privremena regulacija prometa u Županijskoj ulici zbog sanacije tramvajske infrastrukture
18.10.2025. 10:24
U razdoblju od 20. listopada do 28. studenog 2025. u Županijskoj ulici na dionici od kružnog toka „Đakovština“ do Ulice Hrvatske Republike izvodit će se radovi na otklanjanju uočenih nedostataka u sklopu projekta „Modernizacija tramvajske infrastrukture“ o trošku izvođača radova.
Radovi obuhvaćaju uklanjanje postojećih i ugradnju novih dilatacija, sanaciju sustava odvodnje i ugradnju novih asfaltnih slojeva, s ciljem osiguravanja potpune sigurnosti, trajnosti i kvalitete izvedenih radova, u skladu s tehničkim propisima i ugovornim obvezama izvođača.
Zbog izvođenja navedenih radova, uspostavlja se privremena regulacija prometa na predmetnoj dionici nerazvrstane ceste, na način da će se obustaviti pomet na zapadnoj prometnoj traci Županijske ulice na dionici od kružnog toka „Đakovština“ do Ulice Hrvatske Republike.
Promet Ružinom ulicom, na križanju sa Županijskom ulicom, bit će omogućen te se odvija bez ograničenja.
Mole vozače da poštuju prometne znakove privremene regulacije prometa i zahvaljujemo na razumijevanju.
Za putnike javnog gradskog prijevoza neće biti nikakvih izmjena – tramvajski i autobusni promet odvijat će se prema dosadašnjem voznom redu i postojećoj prometnoj regulaciji.
