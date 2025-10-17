Rijetki zahvat u Osijeku: novorođenče spašeno od totalnog kolapsa pluća
17.10.2025. 12:37
U KBC Osijek uspješno je provedena bronhoskopska resekcija s kriorekanalizacijom masivne tumorske tvorbe dušnika novorođenčeta.
Tim za pedijatrijsku interventnu pulmologiju, uz intenziviste Klinike za pedijatriju, uz anesteziološki i otorinolaringološki tim, uspješno su izveli dva iznimno rijetka i složena zahvata kod novorođenčeta s totalnim kolapsom pluća i masivnom tumorskom tvorbom dušnika.
Zbog prijetećeg zatajenja disanja, radi stabilizacije, kod novorođenčeta je primijenjena bronhoskopska metoda tlačno kontrolirane segmentalne insuflacije s primjenom surfaktanta u svrhu ekspanzije pluća. Tijekom postupka otkrivena je velika lokalizirana subglotična tumorska masa koja je gotovo u potpunosti zatvorila dišne puteve i sezala do između glasnica.
Nakon inicijalne stabilizacije, provedena je bronhoskopska resekcija s kriorekanalizacijom, čime je tumorska tvorba u potpunosti uklonjena bez potrebe za otvorenim kirurškim zahvatom.
Već nakon nekoliko sati novorđenče je bilo potpuno stabilno bez potrebe za dodatnim kisikom i normalnom mogućnošću hranjenja.
Ovakve bolesti iznimno su rijetke u novorođenačkoj populaciji, a liječenje je složeno uz niz pratećih komplikacija. Oba zahvata protekla su bez komplikacija, a pacijent je izbjegao prijeteći smrtni ishod, mehaničku ventilaciju i postavljanje trahealne kanile.
Ovim postupkom, po prvi put izvedenim u regiji, naši su timovi pokazali da suvremene minimalno invazivne metode mogu omogućiti uspješno i sigurno liječenje i najtežih slučajeva kod najmanjih bolesnika. Riječ je o još jednom primjeru izvrsnosti i multidisciplinarne suradnje u Kliničkom bolničkom centru Osijek.
Tekst i foto: KBC Osijek
Tim za pedijatrijsku interventnu pulmologiju, uz intenziviste Klinike za pedijatriju, uz anesteziološki i otorinolaringološki tim, uspješno su izveli dva iznimno rijetka i složena zahvata kod novorođenčeta s totalnim kolapsom pluća i masivnom tumorskom tvorbom dušnika.
Zbog prijetećeg zatajenja disanja, radi stabilizacije, kod novorođenčeta je primijenjena bronhoskopska metoda tlačno kontrolirane segmentalne insuflacije s primjenom surfaktanta u svrhu ekspanzije pluća. Tijekom postupka otkrivena je velika lokalizirana subglotična tumorska masa koja je gotovo u potpunosti zatvorila dišne puteve i sezala do između glasnica.
Nakon inicijalne stabilizacije, provedena je bronhoskopska resekcija s kriorekanalizacijom, čime je tumorska tvorba u potpunosti uklonjena bez potrebe za otvorenim kirurškim zahvatom.
Već nakon nekoliko sati novorđenče je bilo potpuno stabilno bez potrebe za dodatnim kisikom i normalnom mogućnošću hranjenja.
Ovakve bolesti iznimno su rijetke u novorođenačkoj populaciji, a liječenje je složeno uz niz pratećih komplikacija. Oba zahvata protekla su bez komplikacija, a pacijent je izbjegao prijeteći smrtni ishod, mehaničku ventilaciju i postavljanje trahealne kanile.
Ovim postupkom, po prvi put izvedenim u regiji, naši su timovi pokazali da suvremene minimalno invazivne metode mogu omogućiti uspješno i sigurno liječenje i najtežih slučajeva kod najmanjih bolesnika. Riječ je o još jednom primjeru izvrsnosti i multidisciplinarne suradnje u Kliničkom bolničkom centru Osijek.
Tekst i foto: KBC Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)