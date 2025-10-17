KBC Osijek

uspješno je provedenaTim za, uz intenziviste, uz anesteziološki i otorinolaringološki tim, uspješno su izveli dva iznimno rijetka i složena zahvata kod novorođenčeta s totalnim kolapsom pluća i masivnom tumorskom tvorbom dušnika.Zbog prijetećeg zatajenja disanja, radi stabilizacije, kod novorođenčeta je primijenjenatlačno kontrolirane segmentalne insuflacije s primjenom surfaktanta u svrhu ekspanzije pluća. Tijekom postupka otkrivena je velika lokalizirana subglotična tumorska masa koja je gotovo u potpunosti zatvorila dišne puteve i sezala do između glasnica.Nakon inicijalne stabilizacije, provedena je bronhoskopska resekcija s kriorekanalizacijom, čime je tumorska tvorbabez potrebe za otvorenim kirurškim zahvatom.Već nakon nekoliko sati novorđenče je bilo potpuno stabilnoza dodatnim kisikom i normalnom mogućnošću hranjenja.Ovakve bolestiu novorođenačkoj populaciji, a liječenje je složeno uz niz pratećih komplikacija. Oba zahvata protekla su, a pacijent jeprijeteći smrtni ishod, mehaničku ventilaciju i postavljanje trahealne kanile.Ovim postupkom, poizvedenim u regiji, naši su timovi pokazali da suvremene minimalno invazivne metode mogu omogućiti uspješno i sigurno liječenje i najtežih slučajeva kod najmanjih bolesnika. Riječ je o još jednom primjeru izvrsnosti i multidisciplinarne suradnje u Kliničkom bolničkom centru Osijek.