Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Nepoznati počinitelj je od 1. svibnja do 13. listopada doveo u zabludu 76-godišnjakinju s područja Baranje predstavljajući se kao muškarac koji će ubrzo doći u Hrvatsku zbog ljubavi.

Nepoznatoj osobi je u nekoliko navrata uplaćeno ukupno 6.050 eura, prije spoznaje o počinjenju kaznenog djela prijevare, izvijestili su iz policije.

Policija traga za počiniteljem.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Maltipoo šte...
Odgajivačnica "Pudlice...
Pit Bull terijer p...
Registrovana odgajivac...
Prodajem vesele be...
Imamo mužjake i muške ...
Francuski buldog ...
Odgajivačnica La casa ...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:152

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa