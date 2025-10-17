od 1. svibnja do 13. listopada

76-godišnjakinju

zbog ljubavi

6.050 eura

kaznenog djela prijevare

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Nepoznati počinitelj jedoveo u zabludus područja Baranje predstavljajući se kao muškarac koji će ubrzo doći u HrvatskuNepoznatoj osobi je u nekoliko navrata uplaćeno ukupno, prije spoznaje o počinjenju, izvijestili su iz policije.Policija traga za počiniteljem.