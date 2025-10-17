Virtualni Romeo izbjegava Hrvatsku, ali ne i novčanik 76-godišnjakinje
17.10.2025. 12:09
Nepoznati počinitelj je od 1. svibnja do 13. listopada doveo u zabludu 76-godišnjakinju s područja Baranje predstavljajući se kao muškarac koji će ubrzo doći u Hrvatsku zbog ljubavi.
Nepoznatoj osobi je u nekoliko navrata uplaćeno ukupno 6.050 eura, prije spoznaje o počinjenju kaznenog djela prijevare, izvijestili su iz policije.
Policija traga za počiniteljem.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Komentari (0)