Tekst i foto: Irena Doležal

ovogodišnjiprotekli su u znakukroz niz bogatih aktivnosti: radionica, kvizova, edukacija za učitelje i roditelje te prezentacije međunarodnih iskustava. Voditeljica projektaistaknula je važnost inkluzivnog učenja i međukulturne razmjene kao temelja moderne nastave.U okviru Erasmus + programa, škola je organizirala trodnevni događaj koji je uključivaote podjelu, kao trajnog zapisa o međunarodnom stručnom usavršavanju i učenju.Poseban naglasak stavljen je na razmjenu iskustava s učeničkih putovanja – kroz video materijale snimljene tijekom mobilnosti. Sudionici su imali priliku doživjeti atmosferu škola i rad učenika i učitelja u različitim dijelovima Europe s posebnim naglaskom na. Video prezentacije prikazale su inovativne pedagoške metode, integraciju digitalnih alata u nastavu, kao i primjere dobre prakse u inkluzivnom obrazovanju.," rekla je, voditeljica Erasmus projekta „“ u školi.Paneli s roditeljima i djecom otvorili su važne teme poput uloge škole u europskom obrazovnom sustavu, motivacije za sudjelovanje u mobilnostima te dobrobiti koje Erasmus+ donosi ne samo učiteljima, već i cijeloj školskoj zajednici.Sudionici su istaknuli kako su ovakvi događajiza međusobno povezivanje, učenje i inspiraciju za buduće projekte. Erasmus dani završeni su u pozitivnom duhu, uz nadu da će škola i dalje ostati aktivna u međunarodnim projektima koji unapređuju znanje, toleranciju i otvorenost.