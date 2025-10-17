Erasmus dani u Grigorici: Razmjena znanja i iskustava kroz radionice, kvizove, panele i edukacije
U Osnovnoj školi „Grigor Vitez“ ovogodišnji Erasmus dani protekli su u znaku povezivanja učenika, roditelja i učitelja kroz niz bogatih aktivnosti: radionica, kvizova, edukacija za učitelje i roditelje te prezentacije međunarodnih iskustava. Voditeljica projekta Branka Paškuljević Turniški istaknula je važnost inkluzivnog učenja i međukulturne razmjene kao temelja moderne nastave.
U okviru Erasmus + programa, škola je organizirala trodnevni događaj koji je uključivao izložbu, radionice za učitelje, panele s djecom i roditeljima te podjelu Europass Mobility dokumenata, kao trajnog zapisa o međunarodnom stručnom usavršavanju i učenju.
Poseban naglasak stavljen je na razmjenu iskustava s učeničkih putovanja – kroz video materijale snimljene tijekom mobilnosti. Sudionici su imali priliku doživjeti atmosferu škola i rad učenika i učitelja u različitim dijelovima Europe s posebnim naglaskom na Španjolsku i Rumunjsku. Video prezentacije prikazale su inovativne pedagoške metode, integraciju digitalnih alata u nastavu, kao i primjere dobre prakse u inkluzivnom obrazovanju.
"Učimo jedni od drugih, ne samo unutar učionica, već i kroz razmjenu znanja. Erasmus nije samo projekt, to je način razmišljanja i rada," rekla je Branka Paškuljević Turniški, voditeljica Erasmus projekta „IN&OUT“ u školi.
Paneli s roditeljima i djecom otvorili su važne teme poput uloge škole u europskom obrazovnom sustavu, motivacije za sudjelovanje u mobilnostima te dobrobiti koje Erasmus+ donosi ne samo učiteljima, već i cijeloj školskoj zajednici.
Sudionici su istaknuli kako su ovakvi događaji odlična prilika za međusobno povezivanje, učenje i inspiraciju za buduće projekte. Erasmus dani završeni su u pozitivnom duhu, uz nadu da će škola i dalje ostati aktivna u međunarodnim projektima koji unapređuju znanje, toleranciju i otvorenost.
Tekst i foto: Irena Doležal
