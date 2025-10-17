Franjo Krežma

Tekst: Mirna Gott

Foto: Dubravka Perić

U dvoranisinoć je svečano otvorena, središnja godišnja manifestacija posvećena promociji suvremene hrvatske glazbe i autorskog stvaralaštva. Ovogodišnje izdanje, koje traje, još jednom potvrđuje Osijek kao grad otvoren novim umjetničkim promišljanjima i dijalogu između skladatelja, izvođača i publike, što su među ostalim, naglasili u svojim pozdravnim govorima glavni tajnik HDS-ai umjetnički voditelj TribineOtvorenje je obilježio nastup, koji čine istaknuti hrvatski i međunarodni glazbenici: flautist, klarinetist, pijanistica, udaraljkašica, violinistica, violisti violončelist, pod ravnanjem dirigentaProgram koncerta donio je snažan presjek suvremenog komornog stvaralaštva i novih skladateljskih glasova. Izvedene su skladbe(praizvedba djela Lonterission),. Publika je imala priliku čuti djela odabrana putem poziva za 62. Glazbenu tribinu te natječaja za mlade skladatelje, što ovoj manifestaciji daje posebnu dimenziju raznolikosti, istraživačkog duha i otvaranja prema novim generacijama autora.Tijekom narednih dana osječku publiku očekujeGlazbene Tribine – koncerti, radionice, razgovori i predstavljanja novih projekata, među kojima se posebno ističu subotnji programi – nastupu dvorani Franjo Krežma te impresivannaslova, u kojem su udružene mentorske i studentske snage glumaca, lutkara, glazbenika i skladatelja s četiriju hrvatskih umjetničkih akademija.Glazbena tribina, koja već više od šest desetljeća okupljaprotagoniste hrvatske suvremene glazbe, ostaje prostor otvorenog dijaloga, razmjene i poticanja stvaralaštva – mjesto gdje suvremena glazba živi, razvija se i pronalazi svoj put prema publici. Za sve programe ulaz je