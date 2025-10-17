Glazba koja otvara dijalog: Osijek ugostio 62. Glazbenu tribinu skladatelja
17.10.2025. 13:55
U dvorani Franjo Krežma u Kulturnom centru Osijek sinoć je svečano otvorena 62. Glazbena tribina Hrvatskog društva skladatelja, središnja godišnja manifestacija posvećena promociji suvremene hrvatske glazbe i autorskog stvaralaštva. Ovogodišnje izdanje, koje traje od 16. do 19. listopada, još jednom potvrđuje Osijek kao grad otvoren novim umjetničkim promišljanjima i dijalogu između skladatelja, izvođača i publike, što su među ostalim, naglasili u svojim pozdravnim govorima glavni tajnik HDS-a Antun Tomislav Šaban i umjetnički voditelj Tribine Tibor Szirovicza.
Otvorenje je obilježio nastup Ansambla Synchronos, koji čine istaknuti hrvatski i međunarodni glazbenici: flautist James Hall, klarinetist Ken Tomphson, pijanistica Mia Elezović, udaraljkašica Ivana Kuljerić, violinistica Vlatka Peljhan, violist Viktor Lowrie Tafoya i violončelist Smiljan Mrčela, pod ravnanjem dirigenta Stevena Loya.
Program koncerta donio je snažan presjek suvremenog komornog stvaralaštva i novih skladateljskih glasova. Izvedene su skladbe Luke Rovisa (praizvedba djela Lonterission), Dubravka Detonija, Veronike Reutz Drobnić, Sare Nemtsov, Zorana Šćekića, Viktorije Čop i Luce Francesconija. Publika je imala priliku čuti djela odabrana putem poziva za 62. Glazbenu tribinu te natječaja za mlade skladatelje, što ovoj manifestaciji daje posebnu dimenziju raznolikosti, istraživačkog duha i otvaranja prema novim generacijama autora.
Tijekom narednih dana osječku publiku očekuje bogat program Glazbene Tribine – koncerti, radionice, razgovori i predstavljanja novih projekata, među kojima se posebno ističu subotnji programi – nastup Simfonijskog orkestra HRT-a u dvorani Franjo Krežma te impresivan lutkarski projekt naslova Potezi pera i strune, u kojem su udružene mentorske i studentske snage glumaca, lutkara, glazbenika i skladatelja s četiriju hrvatskih umjetničkih akademija.
Glazbena tribina, koja već više od šest desetljeća okuplja najvažnije protagoniste hrvatske suvremene glazbe, ostaje prostor otvorenog dijaloga, razmjene i poticanja stvaralaštva – mjesto gdje suvremena glazba živi, razvija se i pronalazi svoj put prema publici. Za sve programe ulaz je slobodan.
Tekst: Mirna Gott
Foto: Dubravka Perić
