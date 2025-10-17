Grad Osijek

dodjelu stipendija Grada Osijeka

učenike i studente

32 stipendije za učenike i 52 stipendije studentima

Stipendije za učenike dodjeljuju se u tri kategorije:

Stipendije za studente dodjeljuju se u četiri kategorije:

100 eura

200 eura

Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu stipendije Grada Osijeka imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

Uz molbu za dodjelu stipendije učenik ili student dužan je priložiti preslike sljedećih dokumenata:

31. listopada 2025.

Foto: Pixabay.com/Ilustracija