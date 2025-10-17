Želiš stipendiju? Grad Osijek dijeli 84 stipendije za učenike i studente!
17.10.2025. 13:04
Grad Osijek objavio je natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka za 2025./2026. za učenike i studente. 32 stipendije za učenike i 52 stipendije studentima.
Stipendije za učenike dodjeljuju se u tri kategorije:
- deficitarna zanimanja (navedena u ovom natječaju pod točkom 6.)
- daroviti učenici (sve ostale srednje škole)
- učenici s invaliditetom (učenik s invaliditetom upisan u Registar osoba s invaliditetom)
Stipendije za studente dodjeljuju se u četiri kategorije:
- deficitarna zanimanja (navedena u ovom natječaju pod točkom 7.)
- studijski programi iz STEM područja znanosti (navedeni u ovom natječaju pod točkom 8.)
- daroviti studenti (u ovu kategoriju uvršteni su studiji koji ne pripadaju u prethodne dvije
kategorije)
- studenti s invaliditetom (student s invaliditetom upisan u Registar osoba s invaliditetom)
Visina stipendija za učenike je 100 eura, a za studente 200 eura.
Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu stipendije Grada Osijeka imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:
- koji su državljani Republike Hrvatske
- koji su redovito upisani po prvi put u III. ili viši razred četverogodišnje i petogodišnje srednje škole odnosno u II. ili III. razred trogodišnje strukovne škole
- koji studiraju u redovitom statusu te su po prvi put upisani u II. ili višu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, stručnog kratkog studija i stručnog prijediplomskog studija odnosno I. ili višu godinu sveučilišnog diplomskog studija i stručnog diplomskog studija u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske
- koji imaju prebivalište na području grada Osijeka
- koji nemaju odobrenu stipendiju ili jednokratnu potporu od strane drugog javnog izvora u istoj školskoj odnosno akademskoj godini
- koji imaju prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja za učenike četverogodišnje odnosno petogodišnje škole, odnosno prethodne godine školovanja za trogodišnje strukovne škole:
- najmanje 4,50 za darovite učenike
- najmanje 3,50 za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja i učenike s invaliditetom;
- koji imaju prosjek ocjena prethodne godine studija:
- najmanje 4,00 za darovite studente
- najmanje 3,50 za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja, studente koji su upisani na studijske programe iz STEM područja znanosti i studente s invaliditetom.
Uz molbu za dodjelu stipendije učenik ili student dužan je priložiti preslike sljedećih dokumenata:
- potvrdu o upisu u školu odnosno na fakultet u školskoj odnosno akademskoj godini 2025./2026.;
- svjedodžbu prethodnog razreda za trogodišnje srednje škole odnosno svjedodžbe prethodna dva razreda za četverogodišnje odnosno petogodišnje srednje škole;
- prijepis ocjena svih položenih ispita s prethodne godine studija;
- potvrda iz Registra osoba s invaliditetom;
- dokaz o paralelnom pohađanju srednjih škola, odnosno fakulteta (potvrda o upisu);
- dokaz o kategoriji vrhunskog sportaša (Rješenje HOO ili HPO);
- dokaz o sudjelovanju i uspjesima na natjecanjima: županijsko, državno ili regionalno, međunarodno u prethodnoj školskoj godini (potvrda o sudjelovanju ili osvajanju uspjeha);
- dokaz o pokazateljima rane izvrsnosti u disciplini u prethodnoj školskoj odnosno akademskoj godini (puna referenca objavljenog stručnog ili znanstvenog članka s digitalnom poveznicom i papirnati ispis stručnog ili znanstvenog članka, potvrda iz registra patenta);
- preslik potvrde o rektorovoj, dekanovoj nagradi i nagradi pročelnika odjela osnovanih pri Sveučilištu
- rješenje ili potvrdu:
- da je roditelj nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
- da kandidata uzdržava samohrani roditelj ili da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji (preslika presude nadležnog suda o razvodu braka, preslika izvatka iz matice umrlih);
- da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (izjava o broju članova kućanstva, preslika rodnih listova za svako dijete, potvrda obrazovne ustanove o redovnom školovanju);
- da je kandidat dijete hrvatskog branitelja ili invalida Domovinskog rata (potvrda Ministarstva hrvatskih branitelja);
- da je kandidat dijete bez oba roditelja (izvod iz Matice umrlih);
- da je kandidat dijete poginulog hrvatskog branitelja (potvrda Ministarstva hrvatskih branitelja);
- da je kandidat dijete nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja (potvrda Ministarstva hrvatskih branitelja);
- da je roditelj kandidata invalid s utvrđenim invaliditetom 3 i 4 stupnja (rješenje o utvrđivanju invaliditeta);
- potvrda o prihodima za svakog člana kućanstva (i za maloljetne članove) za protekla tri mjeseca prije podnošenja prijave na natječaj (Ministarstvo financija – Porezna uprava Osijek i izjava o broju članova kućanstva) (potvrda nije potrebna ukoliko prosjek po članu kućanstva iznosi 398,17 EUR i više jer se u tom slučaju ne dobivaju bodovi);
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
- potvrdu o prebivalištu (potvrda MUP-a);
- životopis.
Obrazac prijave na natječaj i Izjava o broju članova kućanstva objavljeni su na internet stranici Grada Osijeka, a također se mogu dobiti u Pisarnici Grada Osijeka, F. Kuhača 9.
Prihvaćaju sve potrebne preslike dokumenata koje generira portal e-Građani osim e-zapisa o statusu studenta koji ne sadrži sve potrebne informacije o studentu kao potvrda o upisu koju izdaje referada fakulteta.
Ugovor o stipendiranju sklapa se za razdoblje od rujna 2025. do lipnja 2026. za učenike, odnosno od listopada 2025. do srpnja 2026. za studente. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 31. listopada 2025.
Liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Osijeka objavit će se na oglasnoj ploči Grada Osijeka u F. Kuhača 9 i na službenim stranicama Grada Osijeka najkasnije 30 dana nakon isteka roka za podnošenje molbi.
Sve detalje natječaja pročitajte u nastavku teksta.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Stipendije za učenike dodjeljuju se u tri kategorije:
- deficitarna zanimanja (navedena u ovom natječaju pod točkom 6.)
- daroviti učenici (sve ostale srednje škole)
- učenici s invaliditetom (učenik s invaliditetom upisan u Registar osoba s invaliditetom)
Stipendije za studente dodjeljuju se u četiri kategorije:
- deficitarna zanimanja (navedena u ovom natječaju pod točkom 7.)
- studijski programi iz STEM područja znanosti (navedeni u ovom natječaju pod točkom 8.)
- daroviti studenti (u ovu kategoriju uvršteni su studiji koji ne pripadaju u prethodne dvije
kategorije)
- studenti s invaliditetom (student s invaliditetom upisan u Registar osoba s invaliditetom)
Visina stipendija za učenike je 100 eura, a za studente 200 eura.
Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu stipendije Grada Osijeka imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:
- koji su državljani Republike Hrvatske
- koji su redovito upisani po prvi put u III. ili viši razred četverogodišnje i petogodišnje srednje škole odnosno u II. ili III. razred trogodišnje strukovne škole
- koji studiraju u redovitom statusu te su po prvi put upisani u II. ili višu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, stručnog kratkog studija i stručnog prijediplomskog studija odnosno I. ili višu godinu sveučilišnog diplomskog studija i stručnog diplomskog studija u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske
- koji imaju prebivalište na području grada Osijeka
- koji nemaju odobrenu stipendiju ili jednokratnu potporu od strane drugog javnog izvora u istoj školskoj odnosno akademskoj godini
- koji imaju prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja za učenike četverogodišnje odnosno petogodišnje škole, odnosno prethodne godine školovanja za trogodišnje strukovne škole:
- najmanje 4,50 za darovite učenike
- najmanje 3,50 za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja i učenike s invaliditetom;
- koji imaju prosjek ocjena prethodne godine studija:
- najmanje 4,00 za darovite studente
- najmanje 3,50 za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja, studente koji su upisani na studijske programe iz STEM područja znanosti i studente s invaliditetom.
Uz molbu za dodjelu stipendije učenik ili student dužan je priložiti preslike sljedećih dokumenata:
- potvrdu o upisu u školu odnosno na fakultet u školskoj odnosno akademskoj godini 2025./2026.;
- svjedodžbu prethodnog razreda za trogodišnje srednje škole odnosno svjedodžbe prethodna dva razreda za četverogodišnje odnosno petogodišnje srednje škole;
- prijepis ocjena svih položenih ispita s prethodne godine studija;
- potvrda iz Registra osoba s invaliditetom;
- dokaz o paralelnom pohađanju srednjih škola, odnosno fakulteta (potvrda o upisu);
- dokaz o kategoriji vrhunskog sportaša (Rješenje HOO ili HPO);
- dokaz o sudjelovanju i uspjesima na natjecanjima: županijsko, državno ili regionalno, međunarodno u prethodnoj školskoj godini (potvrda o sudjelovanju ili osvajanju uspjeha);
- dokaz o pokazateljima rane izvrsnosti u disciplini u prethodnoj školskoj odnosno akademskoj godini (puna referenca objavljenog stručnog ili znanstvenog članka s digitalnom poveznicom i papirnati ispis stručnog ili znanstvenog članka, potvrda iz registra patenta);
- preslik potvrde o rektorovoj, dekanovoj nagradi i nagradi pročelnika odjela osnovanih pri Sveučilištu
- rješenje ili potvrdu:
- da je roditelj nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
- da kandidata uzdržava samohrani roditelj ili da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji (preslika presude nadležnog suda o razvodu braka, preslika izvatka iz matice umrlih);
- da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (izjava o broju članova kućanstva, preslika rodnih listova za svako dijete, potvrda obrazovne ustanove o redovnom školovanju);
- da je kandidat dijete hrvatskog branitelja ili invalida Domovinskog rata (potvrda Ministarstva hrvatskih branitelja);
- da je kandidat dijete bez oba roditelja (izvod iz Matice umrlih);
- da je kandidat dijete poginulog hrvatskog branitelja (potvrda Ministarstva hrvatskih branitelja);
- da je kandidat dijete nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja (potvrda Ministarstva hrvatskih branitelja);
- da je roditelj kandidata invalid s utvrđenim invaliditetom 3 i 4 stupnja (rješenje o utvrđivanju invaliditeta);
- potvrda o prihodima za svakog člana kućanstva (i za maloljetne članove) za protekla tri mjeseca prije podnošenja prijave na natječaj (Ministarstvo financija – Porezna uprava Osijek i izjava o broju članova kućanstva) (potvrda nije potrebna ukoliko prosjek po članu kućanstva iznosi 398,17 EUR i više jer se u tom slučaju ne dobivaju bodovi);
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
- potvrdu o prebivalištu (potvrda MUP-a);
- životopis.
Obrazac prijave na natječaj i Izjava o broju članova kućanstva objavljeni su na internet stranici Grada Osijeka, a također se mogu dobiti u Pisarnici Grada Osijeka, F. Kuhača 9.
Prihvaćaju sve potrebne preslike dokumenata koje generira portal e-Građani osim e-zapisa o statusu studenta koji ne sadrži sve potrebne informacije o studentu kao potvrda o upisu koju izdaje referada fakulteta.
Ugovor o stipendiranju sklapa se za razdoblje od rujna 2025. do lipnja 2026. za učenike, odnosno od listopada 2025. do srpnja 2026. za studente. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 31. listopada 2025.
Liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Osijeka objavit će se na oglasnoj ploči Grada Osijeka u F. Kuhača 9 i na službenim stranicama Grada Osijeka najkasnije 30 dana nakon isteka roka za podnošenje molbi.
Sve detalje natječaja pročitajte u nastavku teksta.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)