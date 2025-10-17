Dinamom

Dosta je loših stvari bilo u Koprivnici, od pristupa do sadržaja. No, to je jedna izolirana utakmica i ne bih je uzimao za neko mjerilo jer je uzorak puno veći i bilo je i dosta dobrih stvari. Uostalom, da imamo samo tri boda više svi bismo bili u boljem raspoloženju. Svi smo dužni u idućem krugu ostvariti bolji učinak, svjesni smo toga što nije bilo dobro i želimo to ispraviti. Kompletirat ćemo se tek na posljednjeg treningu, nije to idealna situacija, ali ne kukam. Naprotiv, moram pohvaliti igrače što se tiče njihova odnosa i svijesti da ona prethodna utakmica nije bila dobra. I da nam se ne smije ponoviti. Znamo gdje idemo za vikend, na drugoj strani je protivnik velike kvalitete i jako ga respektiramo, ali ga se ne bojimo. Svjesni smo svojih dobrih stvari i želimo to probuditi u nama, imamo elemenata za dobru utakmicu. Imali smo u prethodnim mjesecima dosta problema s ozljedama, ali se borimo s time. Znamo kako igra Dinamo, bit će to veliki izazov za nas i moramo se vratiti na model igre koji želimo, zauzeti pravi gard pa ćemo vidjeti nakon utakmice koliko smo daleko od svakako najbolje momčadi HNL-a

Maksimalno sam iskren u svemu što govorim, pokazujem emocije i kada je dobro i kada je loše. Ne glumim ispred igrača, svjesni su oni svega, ne moram im ništa ni pričati. Statistička analiza je takva da brojke pokazuju kako je Osijek u mnogim segmentima među boljima u Ligi i da realno, na osnovu toga, moramo biti treći ili četvrti. No, deveti smo i to je činjenica. S dva gola više imali bismo šest bodova više i to je onda druga priča. Optimizam gradim na tome da smo pokazali određenu kvalitetu i da možemo igrati konkurentno i onako, kako želimo

Sigurno da veliki dio odgovornosti snose i igrači. Moramo svi prihvatiti odgovornost, ne postoji sektor u klubu bez toga. A ne da je jedan tjedan kriv trener, drugi je krivac uprava, treći mi igrači... Ne isporučujemo ono što bismo trebali, iako smo ušli jako dobro u prvenstvo po pitanju viđenoga na terenu. Međutim, ostali smo bodovno uskraćeni i to je uvjetovalo određena preispitivanja. Tjedan dana prije Belupa dobili smo Goricu i nije bilo nikakvo pitanje slijedi li momčad trenera, tako da ne vidim zbog čega bi se samo sedam dana kasnije situacija doživljavala bitno drugačijom. Jednostavno trebamo manje pričati, a više toga isporučivati na travnjaku i svi skupa na svim razinama vraćati klubu ono što jedan NK Osijek zaslužuje

Realan cilj je po meni borba za mjesto koje vodi u Europu. Kvaliteta u tom kontekstu je takva da mislim kako može odgovoriti takvim zahtjevima. Razgovaram puno i s drugim trenerima, iskusnijima od mene i od njih ćete čuti da se odluke koje se donose na terenu jako teško treniraju, posebno u zadnjoj trećini pred suparničkim vratima, u završnici akcija. I oni koji rade na vrhunskoj razini nemaju odgovora na ono što sam im pokazivao ili pričao. Kada bi se pola prilika pretvorilo u bodove, bilo bi sasvim drugačije, ali je teško o tome na takav način govoriti. Malo se priča o tome da imamo zaista mladu momčad, sve je to proces u kojem nam zasad nešto nedostaje. Bio bih najsretniji da igramo na isti način, ali da zabijamo više. Dakle, stvari su u malim detaljima, ali one govore o tomu jesi li prosjek ili ipak nešto više od toga. Moramo razmišljati samo o sadašnjosti, a ne se vraćati u prošlost ili razmišljati što bi moglo biti u budućnosti. Vrlo je bitna i ta psihološka priprema, svaki puta želimo ići na pobjedu. Tako je od prvog dana. I tako će biti i na Maksimiru.

Daleko od toga da mislimo da je sve krasno i da smo mi igrači savršeni. No, ipak smo pokazali kroz protekle utakmice da smo ih većinu odigrali na kvalitetnoj razini, po standardima modernog nogometa, osim te nesretne završnice. Znamo da je Dinamo najkvalitetniji, po pitanju i toga koliko su uložili, ali kada smo pravi, na dobroj razini energije, hrabrosti i željni nadigravanja, tu smo negdje, za mjesto pri vrhu. Ali samo kada uživamo u nogometu, a ne da to izgleda kao da se patimo igrajući. Na planu te želje i borbenosti ne smijemo zakazati. Mlada je ovo momčad, prihvatimo i tu činjenicu da su tu nužne oscilacije. Imamo neku svoju ideju s kojom se želimo suprotstaviti Dinamu, ali nikada unaprijed ne možemo znati ishod koji zavisi od toliko toga

Izmjene nam nisu donijele ono što smo očekivali, ritam bi nam pao, ipak oni koji ulaze moraju dati više i dečki su toga svjesni. Igrat će svi koji su u rosteru, oni koji su danas nesretni u sljedećem razdoblju će sigurno imati priliku zaigrati. Bilo je tako i do sada. Njima to uvijek prvo kažem, analiziramo to zajedno. Znamo kako želimo dalje, nije lako, ali nije ni drugima

