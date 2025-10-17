Državni inspektorat Republike Hrvatske

NJOKI PREMIUM 500g

komadića metala

nije u skladu

ne konzumiraju

vrate u trgovinu

[email protected] Ukoliko imate poteškoća s povratom ili nemate račun, molimo vas da nam se obratite direktno putem e-maila na, uz fotografiju proizvoda na kojoj su jasno vidljivi serija proizvodnje i rok trajanja.

izvijestio je da je subjekt u poslovanju s hranom LEDO plus d.o.o., Zagreb samoinicijativno i iz predostrožnosti opozvao proizvod, LOT broja L:250312, najbolje upotrijebiti do 12.03.2026., zbog mogućeg prisustvau sadržaju.Proizvods Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Proizvođač: Frikom d.o.o., Beograd, SrbijaStavlja na tržište: LEDO plus d.o.o., ZagrebLedo poziva sve kupce koji su kupili proizvod iz serije L:250312 s rokom trajanja 12. ožujka 2026. da gate da gau kojoj su ga kupili, uz predočenje valjanog računa.