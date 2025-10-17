Ne jedite ove njoke! Ledo povlači proizvod zbog mogućeg metala u hrani
17.10.2025. 12:03
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je da je subjekt u poslovanju s hranom LEDO plus d.o.o., Zagreb samoinicijativno i iz predostrožnosti opozvao proizvod NJOKI PREMIUM 500g, LOT broja L:250312, najbolje upotrijebiti do 12.03.2026., zbog mogućeg prisustva komadića metala u sadržaju.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Frikom d.o.o., Beograd, Srbija
Stavlja na tržište: LEDO plus d.o.o., Zagreb
Ledo poziva sve kupce koji su kupili proizvod iz serije L:250312 s rokom trajanja 12. ožujka 2026. da ga ne konzumiraju te da ga vrate u trgovinu u kojoj su ga kupili, uz predočenje valjanog računa.
Ukoliko imate poteškoća s povratom ili nemate račun, molimo vas da nam se obratite direktno putem e-maila na [email protected], uz fotografiju proizvoda na kojoj su jasno vidljivi serija proizvodnje i rok trajanja.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
