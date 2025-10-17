međunarodnom putničkom pristaništu

Nauz rijeku Dunav, uključujući okolne terene i riječni tok, u Aljmašu održana jeoperativnih snaga sustava civilne zaštite. Vježba je provedena sukladno, a u organizacijiAngažirano je čak– uz stožere civilne zaštite Osječko-baranjske županije i Općine Erdut, sudjelovali su Ravnateljstvo civilne zaštite PUCZ Osijek, Vatrogasna zajednica OBŽ, Policijska uprava osječko-baranjska, Zavod za hitnu medicinu OBŽ, HCK – Društvo Crvenog križa OBŽ, HGSS Stanica Osijek, Radio klub „Osijek“, Društvo podvodnih aktivnosti „Slavonija“ i Hrvatske vode. U pokaznu vježbu izravno je bilo uključeno, 11 interventnih vozila i 5 plovila.Vježba je bila, a atraktivna za promatrače. Prema scenariju, u vrijeme izrazito visokog vodostaja Dunava, na putničkom pristaništu bio jes oko 40 putnika i članova posade. U prostoru strojarnice razvio se, među putnicima je nastala, a prilikom paničnog pokušaja izlaska na kopno nekoliko je putnika. Posada broda odmah je poduzelaputem broja 112, čime je započeo niz intervencija i aktivnosti svih operativnih snaga civilne zaštite.Krizni događaj obuhvatio je– požar na brodu i hitnu evakuaciju putnika, sprječavanje istjecanja opasnih tvari u rijeku, potragu za nestalim osobama, spašavanje ugroženih osoba iz vode te druge aktivnosti vatrogasaca, policije, HGSS-a, hitnih medicinskih službi, Crvenog križa i ostalih operativnih snaga civilne zaštite Osječko-baranjske županije i Općine Erdut. Korišteno je i zvučno oglašavanje opasnosti i za prolazak hitnih službi, na što su građani prethodno bili javno upozoreni, a korišteni su i potražni psi, bespilotne letjelice...– izjavila je županicate dodala:– poručila je županica.Načelnik Stožera civilne zaštite OBŽrekao je kako pokazna vježba „Aljmaš 2025.“ na najbolji mogući način pokazuje koliko je sustav civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije organiziran i spreman odgovoriti na sve izazove – i one koje smo već prošli i one koji nas tek mogu zadesiti.– zaključio je Ivanović.