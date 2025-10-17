Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.

U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:

Konzum - Ulica 3.gardijske brigade Kune od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - Kralja Petra Svačića od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - [ZATVORENO]
NTL - Vatrogasna, Ul. Svete Ane, Ružina ul, Sv. Roka od 8:00 do 13:00 sati
Astek - Krbavska, Vukovarska, Opatijska, Kaštelanska, Ivana Gorana Kovačića, Vladimira Nazora od 7:00 do 21:00 sat

Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sati
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]

Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Pomeranac prelepo ...
Prodajem musko stene p...
Dogo argentino ...
Na prodaju 9 prelepih ...
Maltipoo prelepi s...
Odgajivacnica pasa "Ha...
rad na internet ch...
imate li iskustva sa c...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:157

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa