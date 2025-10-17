Ministarstva kulture i medija RH

Tekst i foto: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

Zahvaljujući ponajprije financijskoj podršci, krozponovno udružuju snage, umjetničke, organizacijske i upravljačke – da bi iznjedrili još jednu. Nakon baletapraizvedenog u veljači 2024., danas će na sceni osječkog kazališta zablistati remek-djelo– glazbena tragedija u tri činaVeći dio autorske ekipe, solista, kao i uprave obje nacionalne kuće, predstavile su ovaj grandiozni projekt na konferenciji za medije u svečanom foajeu., čelni čovjek osječkog HNK-a, uvjeren je da ono što su osječka i splitska ekipa, potpomognute suradnicima iz drugih dijelova Hrvatske, zadnjih mjeseci marljivo radili – nikoga ne će ostaviti ravnodušnim i da ovo ne će biti predstava koja će se na repertoaru zadržati samo zbog svog povijesnog i edukativnog značaja, nego i što su na projektu okupljeni najbolji interpreti i to u sve tri podjele. Veliko hvala uputio je intendant svima koji su na bilo koji način pridonijeli uspješnoj realizaciji, ne zaboravivši istaknuti nadljudske napore radionica, čiji su djelatnici opet imali „“.Ovakvi, koji se pokažu uspješnima – kazališnim kućama, zapravo, zadaju „problem“ – našalio se ponosno čelni čovjek splitskog HNK-a, Vicko Bilandžić, aludiravši time na kombinatoriku kojoj moraju pribjegavati ne bi li zadovoljili ogroman interes publike u oba grada.Ova je opera, prema njegovu mišljenju,, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi gotovo cijeli svijet, ratovima koji bukte, tinjaju ili prijete.– uvjeren je Bilandžić, kao što je uvjeren i u ispravnost K-HNK projekta i njegove implementacije kroz gostovanja, razmjene i koprodukcije. Iako uvijek može bolje – i sa strane kazalištaraca, ali i MKM-a, ogroman je potencijal ove inicijative, a sve na sreću publike.Ovako velike projekte teško je ostvariti koprodukcijski, no lakše je ako s obje strane postoji. Adut je i to što Split već u Osijeku ima svoju publiku i obrnuto pa su predstave sjajno posjećene.Dobrodošlicu gostu iz Splita poželio je i ravnatelj Opere,, uputivši čestitke i zahvale svima koji su projekt iznjedrili. Ponosan je na tim okupljen oko opere, etiketiravši ga kao crème de la crème. Svi su se, dodao je Vrgoč, bespoštedno bacili u proces, splitski i osječki solisti, zbor, orkestar…Uz dirigenta, na čelu im je redateljica, ponovnokoja se – nakon prošlosezonskog uspjeha Puccinijevih jednočinki– pokazala prirodnim odabirom, najavio je Ham mladu gošću iz Zagreba. Poziv na ponovnu suradnju i nju je iznenadio, a naslov je presudio da umjesto ranije dogovorene angažmane prolongira i dođe u Osijek., kaže Fleger, dodajući da joj je bilaupoznati i po prvi puta raditi s nekim novim umjetnicima, koji su donijeli novu energiju, a s njom i na nov način oplemenili projekt. Kroz rad s maestrom, koji datira još iz 2011. u HNK-u Zagreb, narasla je umjetnički. Posebnu je zahvalu uputila šaptačici, korepetitorima. Sve to kad se zbroji, jasno je zašto je i ona uvjerena u dug repertoarni život predstave, kojoj je u režiji pristupila klasično, ali istodobno osuvremenjeno. Bio je to, po njoj, jedini ispravan put, s obzirom na značaj opere i skladatelja, ne samo u hrvatskoj glazbenoj baštini, nego i nacionalnoj povijesti. I liku Zrinjskoga pristupila je iz dva ugla – kao junaku, ali i ocu i suprugu.Kostimima zana prošlogodišnjoj je dodjelinašem kazalištu priskrbila Nagradu hrvatskog glumišta. Treću jesen za redom stoga je naša draga gošća i suradnica. Za dostojanstvo –– odlučila se u promišljanju kostima za ovu inscenaciju. Uz prstohvat modernosti, zadržala je kolektivnu sliku ovog junaka kakvu hrvatski narod nosi više od pola milenija.Toplo i prihvaćeno u ansamblu se osjeća(o) i maestro, kojega je intendant Ham najavio „glasinama“ s više strana –. Razlog tomu dirigent vidi i u činjenici da su svi rado prihvaćali konstruktivne upute. Nije propustio zahvaliti svom asistentu Vladimiru Piskunovu (koji će operom ravnati od pete izvedbe), ali i svima ostalima. Autorska ekipa, solisti, zbor i orkestar, svi su svoje rekli –, kratko je zaključio Skender.Za kraj, intendant Ham naglasio je da se današnjom premijerom obilježava i veliki jubilej, o kojem smo već pisali i govorili –našeg prvaka Opere,. Bio je intendant tajanstven, ostavljajući detalje proslave za petak, u 20 sati.