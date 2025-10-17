Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Danas, 17. listopada počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 18 998 korisnika (80,40 % žena i 19,60 % muškaraca), za što je osigurano 2.925.153,65 eura iz Državnog proračuna.

Podsjećamo, od 1. siječnja ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


