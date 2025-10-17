17. listopada

nacionalne naknade

18 998 korisnika

154,50 eura

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Danas,počinje isplataza starije osobe za rujan korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će(80,40 % žena i 19,60 % muškaraca), za što je osigurano 2.925.153,65 eura iz Državnog proračuna.Podsjećamo, od 1. siječnja ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi