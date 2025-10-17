Servisne informacije [17. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
17.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prijepodne, a ujutro lokalno magla. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 15°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Josipa Jurja Strossmayera 350
od 8:30 do 10:30 sati - Zrmanjska 26/a, 28-52 par, 27-65 nep, 65/b, 67-73 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [16.-18.10.2025.] [program]
- 119. sezonu otvara premijera Zajčevog Nikole Šubića Zrinjskog
Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Glazbena tribina u Osijeku [program, 2025.]
- 65. godina FAZOS-a uz Sajam OPG-ova i Student wine fest
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Galerija Kazamat: Otvorenje izložbe "Dekagon"
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje zbirke pjesama Gordane Kurtović "Haiku memento"
- OŠ Tin Ujević, Osijek: Dani Erasmusa "Živimo naše vrijednosti, inspirirajmo našu budućnost"
