BiH prijavila pojavu afričke svinjske kuge u blizini granice s Hrvatskom
16.10.2025. 15:33
Bosna i Hercegovina prijavila je u ADIS sustav za prijavu bolesti Europske unije pojavu afričke svinjske kuge u divljih svinja u blizini granice s Republikom Hrvatskomu u Općinama Prnjavor i Srbac. Najbliža lokacija je na oko 6 kilometara zračne linije od hrvatske granice, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede.
Pojava afričke svinjske kuge u divljih svinja ovako blizu hrvatske granice predstavlja vrlo visoki rizik za držane svinje na objektima i populaciju divljih svinja u Republici Hrvatskoj u području u kojem do sada nismo imali potvrđenu bolest.
Iako nije moguće spriječiti širenje virusa u populaciji divljih svinja zbog njihove prirodne migracije, moguće je učinkovito smanjiti rizik na objektima na kojima se drže svinje i to primjenom strogih higijenskih i biosigurnosnih mjera.
Ujedno, Naredbom o izmjeni Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači određeno je izlučenje svakog grla svinje divlje u lovištima ustanovljenim na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije bez obzira na zonu ograničenja, što će također doprinijeti usporavanju širenja virusa na populaciju divljih svinja u Republici Hrvatskoj u tom području.
Pozivaju se svi subjekti koji drže svinje i lovci na dodatni oprez te na važnost poštivanja svih propisanih mjera.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Komentari (0)