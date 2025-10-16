Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj sjednici donijela odluku o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana Svih svetih, 1. studenoga.

S obzirom na to da je zabranjen rad nedjeljom i blagdanima, Vlada je donijela posebnu odluku kojom objektima dopušta rad na blagdan, a riječ je kao i do sada o prodavačima svijeća i cvijeća u okolici groblja.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




