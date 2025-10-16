Ivan Anušić

ministara obrane

jačanju obrambenih sposobnosti, učinkovitom odvraćanju i obrani, potpori Ukrajini

Razgovarali smo o ratu u Ukrajini i, naravno, o tome da nastavljamo pomagati Ukrajini u obrani od ruske agresije. Druga velika tema bila je protudronska zaštita i zaštita zračnog prostora članica NATO-a jer posljednjih mjeseci svjedočimo čestim upadima ruskih dronova i povredama zračnog prostora. Na tom se tragu formiraju koalicije unutar NATO-a i razvijaju se veliki sustavi i planska obrana NATO zračnog prostora. U tom kontekstu, Hrvatska će vrlo brzo, do kraja ove godine, potpisati ugovor s jednom domaćom tvrtkom o isporuci i stavljanju u upotrebu antidronskog sustava za zaštitu naše kritične infrastrukture. Taj sustav vrijedan je 115 milijuna eura

Ivan Anušić

vojnih tkanina

Goran Basarac

Martin Čatloš.

30 milijuna eura

Čateks i Galeb

2 milijuna metara

Goran Basarac

visoku kvalitetu i konkurentnost

Matija Bilandžija

najnaprednijih

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Republike Hrvatskeboravio je u Bruxellesu, gdje je sudjelovao na sastancimadržava članica NATO-a, Obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu te Vijeća za vanjske poslove Europske unije u formatu ministara obrane.Na sastanku u sjedištu NATO-a ministri su razgovarali ote razvoju protuzračne i protudronske zaštite, posebno nakon nedavnih incidenata s dronovima u zračnim prostorima nekoliko članica NATO-a.”, rekao je ministarNa marginama sastanaka, ministar Anušić prisustvovao je i potpisivanju Ugovora o višegodišnjoj isporuci specijaliziranihza potrebe Oružanih snaga Slovačke Republike. Ugovor su potpisali predsjednik Uprave državne tvrtke Agencije ALAN d.o.o.i direktor Uprave za naoružanje slovačkog Ministarstva obraneNositelj ugovora vrijednog više odje Agencija ALAN, a u njegovu provedbu uključene su i hrvatske tvrtke, koje će proizvesti približnospecijalizirane tkanine za vojne odore slovačkih oružanih snaga.Predsjednik Uprave Agencije ALANistaknuo je kako potpisani ugovor potvrđujehrvatskih vojnih proizvoda na europskom i svjetskom tržištu.Predsjednik Uprave Čateksadodao je kako će Čateks isporučiti jedan odtehničkih materijala namijenjenih izradi vojnih odora te zahvalio Agenciji ALAN i Ministarstvu obrane na podršci domaćoj obrambenoj industriji.