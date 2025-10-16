Hrvatska nabavlja sustav protudronske zaštite
16.10.2025. 11:34
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Republike Hrvatske Ivan Anušić boravio je u Bruxellesu, gdje je sudjelovao na sastancima ministara obrane država članica NATO-a, Obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu te Vijeća za vanjske poslove Europske unije u formatu ministara obrane.
Na sastanku u sjedištu NATO-a ministri su razgovarali o jačanju obrambenih sposobnosti, učinkovitom odvraćanju i obrani, potpori Ukrajini te razvoju protuzračne i protudronske zaštite, posebno nakon nedavnih incidenata s dronovima u zračnim prostorima nekoliko članica NATO-a.
“Razgovarali smo o ratu u Ukrajini i, naravno, o tome da nastavljamo pomagati Ukrajini u obrani od ruske agresije. Druga velika tema bila je protudronska zaštita i zaštita zračnog prostora članica NATO-a jer posljednjih mjeseci svjedočimo čestim upadima ruskih dronova i povredama zračnog prostora. Na tom se tragu formiraju koalicije unutar NATO-a i razvijaju se veliki sustavi i planska obrana NATO zračnog prostora. U tom kontekstu, Hrvatska će vrlo brzo, do kraja ove godine, potpisati ugovor s jednom domaćom tvrtkom o isporuci i stavljanju u upotrebu antidronskog sustava za zaštitu naše kritične infrastrukture. Taj sustav vrijedan je 115 milijuna eura”, rekao je ministar Ivan Anušić.
Na marginama sastanaka, ministar Anušić prisustvovao je i potpisivanju Ugovora o višegodišnjoj isporuci specijaliziranih vojnih tkanina za potrebe Oružanih snaga Slovačke Republike. Ugovor su potpisali predsjednik Uprave državne tvrtke Agencije ALAN d.o.o. Goran Basarac i direktor Uprave za naoružanje slovačkog Ministarstva obrane Martin Čatloš.
Nositelj ugovora vrijednog više od 30 milijuna eura je Agencija ALAN, a u njegovu provedbu uključene su i hrvatske tvrtke Čateks i Galeb, koje će proizvesti približno 2 milijuna metara specijalizirane tkanine za vojne odore slovačkih oružanih snaga.
Predsjednik Uprave Agencije ALAN Goran Basarac istaknuo je kako potpisani ugovor potvrđuje visoku kvalitetu i konkurentnost hrvatskih vojnih proizvoda na europskom i svjetskom tržištu.
Predsjednik Uprave Čateksa Matija Bilandžija dodao je kako će Čateks isporučiti jedan od najnaprednijih tehničkih materijala namijenjenih izradi vojnih odora te zahvalio Agenciji ALAN i Ministarstvu obrane na podršci domaćoj obrambenoj industriji.
Foto: OBŽ/Arhiv
Foto: OBŽ/Arhiv
