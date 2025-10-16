Ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar

Foto: Carinska uprava

tijekom pojačanih mjera nadzora na graničnom prijelazuspriječili suvelike količine tableta koje se nalaze na popisu droga.Prilikom pregleda teretnog vozila srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije, carinici su u kabini vučnog vozila, ispod madraca gornjeg ležaja, pronašliteZaplijenjene tablete predane su policijskim službenicima, a protiv vozača je podnesenanadležnom Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.Zbog neprijavljene količine rakije, carinska služba izdala je Prekršajni nalog te izrekla novčanu kaznu od. Okrivljeni je odmah platio dvije trećine iznosa, odnosno, dok je neprijavljena roba oduzeta.