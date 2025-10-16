Na Bajakovu zaplijenjeno više od 75 tisuća tableta i 26 litara rakije
Ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar tijekom pojačanih mjera nadzora na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj krijumčarenja velike količine tableta koje se nalaze na popisu droga.
Prilikom pregleda teretnog vozila srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije, carinici su u kabini vučnog vozila, ispod madraca gornjeg ležaja, pronašli 75.475 komada tableta te 26 litara domaće rakije.
Zaplijenjene tablete predane su policijskim službenicima PU vukovarsko-srijemske, a protiv vozača je podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.
Zbog neprijavljene količine rakije, carinska služba izdala je Prekršajni nalog te izrekla novčanu kaznu od 2.400 eura. Okrivljeni je odmah platio dvije trećine iznosa, odnosno 1.600 eura, dok je neprijavljena roba oduzeta.
Foto: Carinska uprava
