Jesen u Portanovi: Nove kolekcije, makeover nagrada, H&M novosti i besplatna dječja predstava!
16.10.2025. 11:15
Nove kolekcije jesen/zima 2025. U trgovine Portanove stigle su nove kolekcije koje spajaju udobnost, stil i suvremeni dizajn. Ove sezone glavnu riječ imaju oversize i flowy komadi – udobni, lepršavi i idealni za svakodnevne kombinacije. Oversize kaputi i puloveri, široke košulje ili haljine opuštenog kroja pružaju savršen balans između casual i chic stila, dok brušene jakne i čipka ostaju must-have komadi jeseni. Trendovi jesen/zima 2025. u Portanovi donose paletu boja koja grije pogled, ali i garderobu – od nježnih tonova do izražajnih sezonskih nijansi.
Instagram nagradni natječaj: Jesenski Makeover – Za nju! Vrijeme je za novi početak – jesen u Portanovi donosi priliku da zablistate!
Sudjelujte u Instagram nagradnom natječaju „Jesenski Makeover – Za nju!“ i osvojite paket nagrada koji će vas razmaziti od glave do pete:
- Argentum poklon bon – 50 €
- Chix poklon bon – 50 €
- Polleo Sport poklon bon – 50 €
- Sunos poklon bon – 50 €
- Triumph poklon bon – 50 €
Sve detalje o sudjelovanju pronađite na Instagram profilu Portanove, a uključite se najkasnije do 21. listopada 2025. u 11:00 sati. Sretno svima!
H&M novosti! Veliko ponovno otvorenje prizemlja H&M trgovine donijelo je osvježen i moderniji izgled prostora, uz zanimljivu novost – H&M HOME odjeljak! U njemu možete pronaći detalje, ukrase, posuđe i sitnice koje čine dom toplijim i ugodnijim mjestom za život.
Zbog nastavka renovacije sada je privremeno je zatvoren 1. kat trgovine. Uskoro vas očekuje još veći i moderniji H&M prostor, a iz Portanove poručuju: „Veselimo se potpunom otvorenju zajedno s vama!“
Radno vrijeme. Trgovine u Portanovi neće raditi u nedjelju, 19. listopada, ali zabava ne staje! 2. kat Portanove – poznat i kao kat zabave – otvoren je za sve koji žele opušten kraj tjedna. Čekaju vas GBowling, CineStar, Twister Fun Park, Twister Arcade, Luckia Casino i restoran Polaris, savršeni za obiteljsko druženje, filmski izlazak ili vikend opuštanje. Više detalja provjerite na web stranici Portanove.
Očekuje vas u Portanovi – dječja predstava “Kuhari”
Subota, 25. listopada u 11 sati, rezervirana je za smijeh i dobru zabavu jer u Portanovu stiže besplatna dječja predstava „Kuhari“ teatra TO GO!
Radnja se odvija u najboljem restoranu u gradu – “Krumpirov pir” – gdje glavni kuhar Aurelije Debelić i njegov pomoćnik Zdravko pokušavaju zadovoljiti najzahtjevnijeg gurmana na svijetu. Što bi moglo poći po zlu?
Ova interaktivno-edukativna predstava donosi klasičnu komediju situacije koja će nasmijati i djecu i odrasle. Lokacija je standardno, na 1. katu ispred Müllera, a ulaz besplatan!
Interaktivna, smiješna i neodoljivo zabavna – idealna za veselu obiteljsku subotu!
Portanova – mjesto gdje moda, nagrade i zabava uvijek idu zajedno!
