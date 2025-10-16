Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Nove kolekcije jesen/zima 2025. U trgovine Portanove stigle su nove kolekcije koje spajaju udobnost, stil i suvremeni dizajn. Ove sezone glavnu riječ imaju oversize i flowy komadi – udobni, lepršavi i idealni za svakodnevne kombinacije. Oversize kaputi i puloveri, široke košulje ili haljine opuštenog kroja pružaju savršen balans između casual i chic stila, dok brušene jakne i čipka ostaju must-have komadi jeseni. Trendovi jesen/zima 2025. u Portanovi donose paletu boja koja grije pogled, ali i garderobu – od nježnih tonova do izražajnih sezonskih nijansi.

Instagram nagradni natječaj: Jesenski Makeover – Za nju! Vrijeme je za novi početak – jesen u Portanovi donosi priliku da zablistate!

Sudjelujte u Instagram nagradnom natječaju „Jesenski Makeover – Za nju!“ i osvojite paket nagrada koji će vas razmaziti od glave do pete:
- Argentum poklon bon – 50 €
- Chix poklon bon – 50 €
- Polleo Sport poklon bon – 50 €
- Sunos poklon bon – 50 €
- Triumph poklon bon – 50 €

Sve detalje o sudjelovanju pronađite na Instagram profilu Portanove, a uključite se najkasnije do 21. listopada 2025. u 11:00 sati. Sretno svima!

H&M novosti! Veliko ponovno otvorenje prizemlja H&M trgovine donijelo je osvježen i moderniji izgled prostora, uz zanimljivu novost – H&M HOME odjeljak! U njemu možete pronaći detalje, ukrase, posuđe i sitnice koje čine dom toplijim i ugodnijim mjestom za život.

Zbog nastavka renovacije sada je privremeno je zatvoren 1. kat trgovine. Uskoro vas očekuje još veći i moderniji H&M prostor, a iz Portanove poručuju: „Veselimo se potpunom otvorenju zajedno s vama!

Radno vrijeme. Trgovine u Portanovi neće raditi u nedjelju, 19. listopada, ali zabava ne staje! 2. kat Portanove – poznat i kao kat zabave – otvoren je za sve koji žele opušten kraj tjedna. Čekaju vas GBowling, CineStar, Twister Fun Park, Twister Arcade, Luckia Casino i restoran Polaris, savršeni za obiteljsko druženje, filmski izlazak ili vikend opuštanje. Više detalja provjerite na web stranici Portanove.

Očekuje vas u Portanovi – dječja predstava “Kuhari”
Subota, 25. listopada u 11 sati, rezervirana je za smijeh i dobru zabavu jer u Portanovu stiže besplatna dječja predstava „Kuhari“ teatra TO GO!

Radnja se odvija u najboljem restoranu u gradu – “Krumpirov pir” – gdje glavni kuhar Aurelije Debelić i njegov pomoćnik Zdravko pokušavaju zadovoljiti najzahtjevnijeg gurmana na svijetu. Što bi moglo poći po zlu?

Ova interaktivno-edukativna predstava donosi klasičnu komediju situacije koja će nasmijati i djecu i odrasle. Lokacija je standardno, na 1. katu ispred Müllera, a ulaz besplatan!

Interaktivna, smiješna i neodoljivo zabavna – idealna za veselu obiteljsku subotu!

Portanova – mjesto gdje moda, nagrade i zabava uvijek idu zajedno!


[Sponzorirani članak]


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Pomeranski Špic ...
Prelepa medvedasta ste...
Doberman šten...
Odgajivacnica pasa "Ha...
Američki Buli Poke...
Prodajem štence rase A...
Crvena Toy Pud...
Na prodaju musko stene...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:169

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa