Nove kolekcije jesen/zima 2025.

Portanove

nove kolekcije

oversize i flowy komadi

Instagram nagradni natječaj:

Jesenski Makeover – Za nju

Sudjelujte u Instagram nagradnom natječaju „Jesenski Makeover – Za nju!“ i osvojite paket nagrada koji će vas razmaziti od glave do pete:

Instagram profilu Portanove

H&M novosti

H&M trgovine

osvježen i moderniji izgled

H&M HOME odjeljak

privremeno

Veselimo se potpunom otvorenju zajedno s vama!

neće raditi

nedjelju, 19. listopada

2. kat Portanove

Očekuje vas u Portanovi – dječja predstava “Kuhari”

Subota, 25. listopada u 11 sati

besplatna

teatra TO GO

Krumpirov pir

Aurelije Debelić

Zdravko

Interaktivna, smiješna i neodoljivo zabavna

[Sponzorirani članak]