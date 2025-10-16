Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
16.10.2025. 10:04
Vodovod – Osijek d.o.o. obavještava stanovnike grada Osijeka i prigradskih naselja da će provoditi redoviti postupak ispiranja vodoopskrbne mreže prema dnevnom planu raspoređeno po ulicama.
Korisnike vodne usluge javne vodoopskrbe mole da sve uočene eventualne probleme u vodoopskrbi prijave isporučitelju – tvrtki Vodovod-Osijek d.o.o. Obavijest o ispiranju vodoopskrbne mreže prvenstveno je namijenjena kao informacija građanima o povećanoj prisutnosti djelatnika tvtrke Vodovod Osijek d.o.o. u noćnim satima. Predmetna radnja se podrazumijeva kao redovno održavanje sustava javne vodoopskrbne mreže. Kvaliteta distribuirane vode niti u jednom trenutku nije upitna, ista je zdravstveno ispravna i upotrebljiva za ljudsku potrošnju.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
