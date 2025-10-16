Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Vodovod – Osijek d.o.o. obavještava stanovnike grada Osijeka i prigradskih naselja da će provoditi redoviti postupak ispiranja vodoopskrbne mreže prema dnevnom planu raspoređeno po ulicama.

Korisnike vodne usluge javne vodoopskrbe mole da sve uočene eventualne probleme u vodoopskrbi prijave isporučitelju – tvrtki Vodovod-Osijek d.o.o. Obavijest o ispiranju vodoopskrbne mreže prvenstveno je namijenjena kao informacija građanima o povećanoj prisutnosti djelatnika tvtrke Vodovod Osijek d.o.o. u noćnim satima. Predmetna radnja se podrazumijeva kao redovno održavanje sustava javne vodoopskrbne mreže. Kvaliteta distribuirane vode niti u jednom trenutku nije upitna, ista je zdravstveno ispravna i upotrebljiva za ljudsku potrošnju.




Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...
Kavkavski ovčar ...
Odgajivacnica Longclaw...
NLT (nemački lovni...
NLT (nemački lovni ter...
Patuljasti snaucer...
Na prodaju stenci patu...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:145

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa