Vijesti::Obrazovanje
U Osječkoj-baranjskoj županiji u školsku godinu 2025./2026. upisalo se ukupno 83 učenika povratnika iz 13 različitih država Europe (10) i svijeta (3). Upisani su u ukupno 41 školu, od čega u 29 škola kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, što uključuje i 11 srednjih škola) te 12 škola kojima su osnivač Grad Osijek i drugi osnivači.

U ostalim školama nije bilo upisanih učenika povratnika. Najviše učenika povratnika dolazi iz Njemačke (49) što čini 59,04% od ukupnog broja učenika povratnika upisanih u školsku godinu 2025/2026. Ostale zastupljene države učenika povratnika su: Austrija (3), Belgija (1), Francuska (1), Irska (12), Island (3), Kanada (5), Nizozemska (1), Peru (1), SAD (3), Srbija (1), Švedska (1) i Švicarska (2). Najviše učenika povratnika u školskoj godini 2025./2026. upisano je u OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće, čak njih osam i to četvero iz Njemačke, troje iz Austrije i jedan učenik povratnik iz Srbije.

Županica Nataša Tramišak naglasila je kako posebno veseli što su se mnoge obitelji odlučile vratiti i djeci omogućiti školovanje upravo u sredinama koje nude sigurnost, kvalitetno obrazovanje i osjećaj pripadnosti. - Naša je zadaća osigurati da se svaki učenik koji se vraća u Hrvatsku osjeća dobrodošlo, prihvaćeno i motivirano - jer povratak mladih uvijek je najveće ulaganje u budućnost naše županije – kazala je županica.


Tekst i foto: OBŽ


Objavio: Redakcija 031




