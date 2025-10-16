Osječkoj-baranjskoj županiji

Tekst i foto: OBŽ

u školsku godinu 2025./2026. upisalo se ukupnoiz 13 različitih država Europe (10) i svijeta (3). Upisani su u ukupno, od čega ukojima je osnivač Osječko-baranjska županija, što uključuje i 11 srednjih škola) te 12 škola kojima su osnivači drugi osnivači.U ostalim školamaupisanih učenika povratnika. Najviše učenika povratnika dolazi iz(49) što čini 59,04% od ukupnog broja učenika povratnika upisanih u školsku godinu 2025/2026. Ostale zastupljene države učenika povratnika su:. Najviše učenika povratnika u školskoj godini 2025./2026. upisano je u, Belišće, čak njih osam i to četvero iz Njemačke, troje iz Austrije i jedan učenik povratnik iz Srbije.Županicanaglasila je kako posebno veseli što su se mnoge obiteljii djeci omogućiti školovanje upravo u sredinama koje nude sigurnost, kvalitetno obrazovanje i osjećaj pripadnosti. -– kazala je županica.