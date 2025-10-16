Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, zatim djelomice sunčano, oblačnije u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 17°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Kordunska 9-27 nep, Prenjska ulica 2-36 par, 38/b, 17-43 nep, Zvečevska 22-68 par
od 9:00 do 9:30 sati - Ulica jasena 3, Ulica javora 2-20 par, 1-19 nep, Ulica jela 42, Ulica kestenova 10-52 par, 29, 75-109 nep
od 11:00 do 13:00 sati - Alanska ulica 2-40 par, 1-29 nep, 33, Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 2-10 par, 1-21 nep

Dalj, Erdut, Dalj planina
od 8:30 do 13:00 sati - Dalj: Bele Bartoka 4-6 par, 12/a, 3, 9, 31, Rudina Busija 2, 8, 36, 50, 54/a, 3, 37/b, 45/a, 49, Rudina velika straža 48, 5-7 nep, 83, Rudina Vujinov čot 31,
Erdut: Erdutska planina 117, Rudina Busija 9,
Planina daljska: Planina daljska 26, 400, 3-5nep,11-17 nep, 29/a, 87/a, 117, Šandora Petefija 47

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [16.-18.10.2025.] [program]

Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- 65. godina FAZOS-a uz Sajam OPG-ova i Student wine fest
- OŠ Tin Ujević, Osijek: Dani Erasmusa "Živimo naše vrijednosti, inspirirajmo našu budućnost"
- PTF: Mjesec fermentiranih superbobica - predavanje i radionica
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Glazbena tribina u Osijeku [program, 2025.]
- Galerija Knifer: Otvorenje izložbe "Stanje svjetla"
- Kutak za knjigu: Predstavljanje knjige "Haglovi"
- NK Slavonac, Tenja: Akcija dobrovoljnog davanja krvi [listopad, 2025.]
-



