Vijesti::Život031
Siječanj će na istoku ponovno imati okus vina, a donosi nam ga jedanaesto izdanje najvećeg vinskog događaja u istočnoj Hrvatskoj - WineOS by Graševina Croatica, koji će se održati 16. i 17. siječnja 2026. godine u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije.

Ako se pitate kako preživjeti najduži i po mnogima najdepresivniji mjesec u godini, već tradicionalno odgovor se krije u Osijeku. Festival vina, delicija i ugodnog življenja WineOS ponovno okuplja najbolje od eno-gastro scene Hrvatske, ali i šire regije.

Na više od 2.800 kvadrata modernog izložbenog prostora Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije bit će dostupno 125 izlagačkih mjesta, a prijave za izlagače otvaraju se uskoro. Osim u stotinama vrhunskih etiketa vina iz Hrvatske i inozemstva, posjetitelji će imati priliku i nešto naučiti. Masterclass radionice i cooking show donijet će savršeni spoj znanja, okusa i uživanja, stvarajući iskustvo koje istinski povezuje vino, gastronomiju i dobru energiju.

WineOS se kvalitetom sadržaja i vinske ponude nametnuo kao jedno od najznačajnijih eno-događanja u regiji. Povezivanjem proizvođača, ugostitelja, hotelijera, distributera, ali i posjetitelja, naš je sajam prerastao u nezaobilazno mjesto susreta, suradnje i inspiracije. Pripreme su u tijeku, a uz već prepoznatljive programe pripremamo vam i nova iznenađenja – najavio je Vinko Ručević, direktor WineOS by Graševica Croatica.

Na glavnoj pozornici ponovno će se kuhati, točiti i zabavljati, a publika će, kao i uvijek, moći sudjelovati i birati svoje vinske favorite putem posebne aplikacije.
Neizostavan dio tradicije su i kumovi sajma, osobe koje dijele strast prema vinu, druženju i dobrom raspoloženju. Oni će se i ove godine rado pridružiti posjetiteljima, nazdraviti s njima i podijeliti pokoju vinsku priču, onako kako to rade pravi domaćini.

- WineOS by Graševica Croatica već godinama ima status najvažnijeg vinskog događaja istočne Hrvatske, ali i sve značajnijeg datuma na međunarodnoj vinskoj karti. Jer upravo u Osijeku će tisuće posjetitelja imati priliku kušati stotine vina, upoznati vinare iz regije, naučiti ponešto novo, pronaći poslovnog partnera i pritom se izvrsno zabavitiTomislav Panenić, direktor Graševina Croatica.

Zato 16. i 17. siječnja zabilježite u svoje kalendare, jer godina koja počinje uz WineOS jednostavno ne može biti loša.


Objavio: Redakcija 031




