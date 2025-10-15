okus vina

jedanaesto izdanje

WineOS by Graševina Croatica

16. i 17. siječnja 2026.

Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije

najdepresivniji mjesec

2.800 kvadrata

125 izlagačkih mjesta

WineOS se kvalitetom sadržaja i vinske ponude nametnuo kao jedno od najznačajnijih eno-događanja u regiji. Povezivanjem proizvođača, ugostitelja, hotelijera, distributera, ali i posjetitelja, naš je sajam prerastao u nezaobilazno mjesto susreta, suradnje i inspiracije. Pripreme su u tijeku, a uz već prepoznatljive programe pripremamo vam i nova iznenađenja

Vinko Ručević

kuhati, točiti i zabavljati

WineOS by Graševica Croatica već godinama ima status najvažnijeg vinskog događaja istočne Hrvatske, ali i sve značajnijeg datuma na međunarodnoj vinskoj karti. Jer upravo u Osijeku će tisuće posjetitelja imati priliku kušati stotine vina, upoznati vinare iz regije, naučiti ponešto novo, pronaći poslovnog partnera i pritom se izvrsno zabaviti

Tomislav Panenić

Siječanj će na istoku ponovno imati, a donosi nam ganajvećeg vinskog događaja u istočnoj Hrvatskoj -, koji će se održatigodine uAko se pitate kako preživjeti najduži i po mnogimau godini, već tradicionalno odgovor se krije u Osijeku. Festival vina, delicija i ugodnog življenja WineOS ponovno okuplja najbolje od eno-gastro scene Hrvatske, ali i šire regije.Na više odmodernog izložbenog prostora Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije bit će dostupno, a prijave za izlagače otvaraju se uskoro. Osim u stotinama vrhunskih etiketa vina iz Hrvatske i inozemstva, posjetitelji će imati priliku i nešto naučiti. Masterclass radionice i cooking show donijet će savršeni spoj znanja, okusa i uživanja, stvarajući iskustvo koje istinski povezuje vino, gastronomiju i dobru energiju.– najavio je, direktor WineOS by Graševica Croatica.Na glavnoj pozornici ponovno će se, a publika će, kao i uvijek, moći sudjelovati i birati svoje vinske favorite putem posebne aplikacije.Neizostavan dio tradicije su i kumovi sajma, osobe koje dijele strast prema vinu, druženju i dobrom raspoloženju. Oni će se i ove godine rado pridružiti posjetiteljima, nazdraviti s njima i podijeliti pokoju vinsku priču, onako kako to rade pravi domaćini., direktor Graševina Croatica.Zato 16. i 17. siječnja zabilježite u svoje kalendare, jer godina koja počinje uz WineOS jednostavno ne može biti loša.