U petak 17. listopada 2025. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 18 998 korisnika (80,40 % žena i 19,60 % muškaraca), za što je osigurano 2.925.153,65 eura iz Državnog proračuna, izvijestio je HZMO.

Podsjetimo, od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




