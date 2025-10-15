Počinje isplata nacionalne naknade za starije: 18.998 korisnika dobit će 154,50 eura
15.10.2025. 11:01
U petak 17. listopada 2025. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.
Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 18 998 korisnika (80,40 % žena i 19,60 % muškaraca), za što je osigurano 2.925.153,65 eura iz Državnog proračuna, izvijestio je HZMO.
Podsjetimo, od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 18 998 korisnika (80,40 % žena i 19,60 % muškaraca), za što je osigurano 2.925.153,65 eura iz Državnog proračuna, izvijestio je HZMO.
Podsjetimo, od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)