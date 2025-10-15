Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U prvoj polovici ove godine na dugotrajnom bolovanju duljem od 42 dana, koje financira HZZO, bilo je prosječno 39.536 osoba dnevno – čak 10,7 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, doznaje se iz HZZO-a.

Naknade za bolovanja HZZO mjesečno stoje oko 20 milijuna eura, a u 2024. ukupni su troškovi premašili 220 milijuna eura.

Najčešći razlozi dugotrajne odsutnosti s posla su mentalni poremećaji, onkološke bolesti te bolesti mišićno-koštanog sustava.

Ako se pacijent nakon liječenja ne može vratiti na posao, obiteljski liječnik mora ga uputiti na ocjenu radne sposobnosti. To je obvezno i kada bolovanje zbog iste dijagnoze traje dulje od godinu dana. Postupak završava mišljenjem Zavoda za vještačenje, koji odluku mora donijeti u roku od 60 dana.

Podsjetimo, od 1. kolovoza povećan je najniži mjesečni iznos HZZO-ove naknade za vrijeme bolovanja – sa 110 na 353 eura, a najveći mjesečni iznos s 565 na 995 eura.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




