Sve više dugotrajnih bolovanja, HZZO mjesečno isplaćuje 20 milijuna eura
15.10.2025. 10:13
U prvoj polovici ove godine na dugotrajnom bolovanju duljem od 42 dana, koje financira HZZO, bilo je prosječno 39.536 osoba dnevno – čak 10,7 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, doznaje se iz HZZO-a.
Naknade za bolovanja HZZO mjesečno stoje oko 20 milijuna eura, a u 2024. ukupni su troškovi premašili 220 milijuna eura.
Najčešći razlozi dugotrajne odsutnosti s posla su mentalni poremećaji, onkološke bolesti te bolesti mišićno-koštanog sustava.
Ako se pacijent nakon liječenja ne može vratiti na posao, obiteljski liječnik mora ga uputiti na ocjenu radne sposobnosti. To je obvezno i kada bolovanje zbog iste dijagnoze traje dulje od godinu dana. Postupak završava mišljenjem Zavoda za vještačenje, koji odluku mora donijeti u roku od 60 dana.
Podsjetimo, od 1. kolovoza povećan je najniži mjesečni iznos HZZO-ove naknade za vrijeme bolovanja – sa 110 na 353 eura, a najveći mjesečni iznos s 565 na 995 eura.
