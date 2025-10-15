dugotrajnom bolovanju

Foto: Pexels.com/Ilustracija

U prvoj polovici ove godine naduljem od 42 dana, koje financira HZZO, bilo je prosječnodnevno – čaknego u istom razdoblju prošle godine, doznaje se iz HZZO-a.Naknade za bolovanja HZZO mjesečno stoje oko, a u 2024. ukupni su troškovi premašiliNajčešći razlozi dugotrajne odsutnosti s posla suAko se pacijent nakon liječenjana posao, obiteljski liječnik mora ga uputiti na. To je obvezno i kada bolovanje zbog iste dijagnoze traje dulje od godinu dana. Postupak završava mišljenjem Zavoda za vještačenje, koji odluku mora donijeti u roku od 60 dana.Podsjetimo, od 1. kolovoza povećan je najniži mjesečni iznos HZZO-ove naknade za vrijeme bolovanja –, a najveći mjesečni iznos s