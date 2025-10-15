Grad Osijek

javni poziv

javnih priznanja

Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka

Poticaji se mogu podnositi za javna priznanja:

Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“

Pečat Grada Osijeka

Poticaj za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Osijeka“ i Pečata Grada Osijeka mogu dati:

Poticaj mora sadržavati:

a) Poticaj za fizičku osobu treba sadržavati:

b) Poticaj za pravnu osobu treba sadržavati:

29. listopada 2025.

Foto: Antonela Martinčević/Arhiv

objavio jeza podnošenje poticaja za dodjeluGrada Osijeka.Poticaji za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka podnose seu pisanom obliku na adresu Grad Osijek, Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka, Kuhačeva 9, 31 000 Osijek., javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u području gospodarstva, znanosti, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture, zaštite okoliša i ekologije, obrane i zaštite te drugih društvenih djelatnosti., javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnimosobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada Osijeka.- građanin- vijećnik Gradskog vijeća- Gradonačelnik- poduzeća i druge pravne osobe- tijela lokalne samouprave- ustanove- udruge građana1. Podatke o podnositelju poticaja2. Vrstu odnosno naziv javnog priznanja za koje se kandidat predlaže3. Podatke o kandidatu za javno priznanje, i to:- životopis i iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja;- odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati itd.).- podatke o pravnoj osobi;- podatke o njenom poslovanju odnosno djelovanju;- izvorno obrazloženje uspjeha zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja;- odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni rad, analize, prikazi, kritike stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati itd.).Na zahtjev Odbora, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju. Dodatne informacije mogu se dobiti na adresu e-pošteRok za podnošenje poticaja je zaključno s