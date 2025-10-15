Predložite dobitnike Zlatne plakete "Grb Grada Osijeka" i Pečata Grada Osijeka
15.10.2025. 9:30
Grad Osijek objavio je javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka.
Poticaji za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka u pisanom obliku na adresu Grad Osijek, Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka, Kuhačeva 9, 31 000 Osijek.
Poticaji se mogu podnositi za javna priznanja:
- Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“, javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u području gospodarstva, znanosti, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture, zaštite okoliša i ekologije, obrane i zaštite te drugih društvenih djelatnosti.
- Pečat Grada Osijeka, javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim
osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada Osijeka.
Poticaj za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Osijeka“ i Pečata Grada Osijeka mogu dati:
- građanin
- vijećnik Gradskog vijeća
- Gradonačelnik
- poduzeća i druge pravne osobe
- tijela lokalne samouprave
- ustanove
- udruge građana
Poticaj mora sadržavati:
1. Podatke o podnositelju poticaja
2. Vrstu odnosno naziv javnog priznanja za koje se kandidat predlaže
3. Podatke o kandidatu za javno priznanje, i to:
a) Poticaj za fizičku osobu treba sadržavati:
- životopis i iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja;
- odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati itd.).
b) Poticaj za pravnu osobu treba sadržavati:
- podatke o pravnoj osobi;
- podatke o njenom poslovanju odnosno djelovanju;
- izvorno obrazloženje uspjeha zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja;
- odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni rad, analize, prikazi, kritike stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati itd.).
Na zahtjev Odbora, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju. Dodatne informacije mogu se dobiti na adresu e-pošte [email protected].
Rok za podnošenje poticaja je zaključno s 29. listopada 2025.
Foto: Antonela Martinčević/Arhiv
