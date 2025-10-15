Europol upozorava: Internet sve češće oruđe trgovine ljudima i seksualne eksploatacije djece
15.10.2025. 8:29
Više od trideset potencijalnih žrtava trgovine ljudima identificirano je u velikoj međunarodnoj akciji protiv internetske eksploatacije koju je koordinirao Europol u suradnji s 26 zemalja svijeta. Akcija, provedena u sklopu EMPACT Hackathona o trgovini ljudima, otkrila je zabrinjavajuće trendove kao što su porast online vrbovanja žrtava, korištenje umjetne inteligencije za generiranje oglasa te pojavu dark web stranica koje nude materijale seksualnog zlostavljanja djece, pa čak i najam ili prodaju maloljetnika.
Analiza je pokazala kako eskort agencije i s njima povezane kriminalne mreže dominiraju tržištem seksualnih usluga te da su žrtve često u pratnji nadzornika koji ih kontrolira. Tijekom akcije identificirane su 33 potencijalne žrtve, 31 osumnjičenik, 302 internetske adrese i 137 društvenih mreža povezanih s trgovinom ljudima.
- Ovo su alarmantni podaci jer je digitalni svijet postao prostor u kojem kriminalne mreže djeluju nevidljivo, ciljano i sofisticirano. Od djece i mladih do odraslih, svi moramo biti svjesni rizika koje donosi internet. Edukacija i rana prevencija jedini su način da zaštitimo najranjivije – poručuje Ivan Ćaleta, voditelj Centra za sigurniji internet.
CSI redovito provodi edukacije i radionice za djecu, roditelje i nastavnike o sigurnom ponašanju na internetu, prepoznavanju pokušaja vrbovanja te o tome kako reagirati u slučajevima online prijetnji ili seksualnog iskorištavanja.
Također, Centar upravlja nacionalnim Hotlineom za prijavu ilegalnog sadržaja, uključujući CSAM materijale (child sexual abuse material), putem kojeg građani mogu anonimno i sigurno prijaviti sumnjive internetske stranice ili sadržaje. Anonimne prijave moguće su putem službene internetske stranice www.csi.hr, dok je za savjete i podršku dostupna besplatna i povjerljiva linija 0800 606 606. Centar se može kontaktirati i putem e-pošte na adresi [email protected].
Centar ima urede u Osijeku, Zagrebu i Splitu, a uskoro će otvoriti i novi ured u Puli, čime se dodatno širi mreža podrške i dostupnost edukacija diljem Hrvatske. Stručnjaci Centra redovito provode radionice za djecu, roditelje i nastavnike o sigurnom ponašanju u digitalnom okruženju, zaštiti privatnosti te o odgovornom korištenju interneta i društvenih mreža.
Rezultati Europolove operacije još jednom potvrđuju kako trgovina ljudima i seksualna eksploatacija prelaze granice država, ali i digitalnih platformi te kako je nužno govoriti o ovim temama.
Zato Centar za sigurniji internet apelira na međusektorsku i međunarodnu suradnju, jer borba protiv iskorištavanja djece zahtijeva zajedničko djelovanje institucija, policije, edukacijskih ustanova i organizacija civilnog društva.
- Naš je cilj da svako dijete, svaki roditelj i svaki nastavnik zna kome se može obratiti i kako reagirati. Prevencija nije samo edukacija, to je ulaganje u sigurniju budućnost djece – zaključila je Tea Čičić iz zagrebačkog ureda Centra za sigurniji internet.
Kao nacionalna kontakt točka za zaštitu djece i mladih na internetu, Centar više od deset godina provodi edukativne, savjetodavne i preventivne aktivnosti, surađujući sa školama, socijalnim službama i drugim institucijama. Poseban naglasak stavljen je na osnaživanje djece i roditelja da prepoznaju pokušaje vrbovanja, prijetnje ili ucjene putem interneta te da pravovremeno potraže pomoć.
Tekst: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Foto: Pexels.com/Ilustracija
