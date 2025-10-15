potencijalnih žrtava trgovine ljudima

velikoj međunarodnoj akciji

26 zemalja svijeta

EMPACT Hackathona

zabrinjavajuće trendove

online vrbovanja žrtava

eskort agencije

kriminalne mreže

Ovo su alarmantni podaci jer je digitalni svijet postao prostor u kojem kriminalne mreže djeluju nevidljivo, ciljano i sofisticirano. Od djece i mladih do odraslih, svi moramo biti svjesni rizika koje donosi internet. Edukacija i rana prevencija jedini su način da zaštitimo najranjivije

Ivan Ćaleta

edukacije i radionice za djecu, roditelje i nastavnike

Hotlineom

0800 606 606

Osijeku, Zagrebu i Splitu

Puli,

prelaze granice država

Centar za sigurniji internet

Naš je cilj da svako dijete, svaki roditelj i svaki nastavnik zna kome se može obratiti i kako reagirati. Prevencija nije samo edukacija, to je ulaganje u sigurniju budućnost djece

Tea Čičić

edukativne, savjetodavne i preventivne aktivnosti

Tekst: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Foto: Pexels.com/Ilustracija