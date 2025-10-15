Servisne informacije [15. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
15.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U većem dijelu unutrašnjosti u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno i uglavnom suho, ujutro mjestimice uz maglu. Poslijepodne djelomice sunčano. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 16°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Josipa Jurja Strossmayera 63, 73-75 nep, 75/i, 75/ii, 77-79 nep, 93-95 nep, Ulica sv. Roka 2/a, 2/b, 2/c, 4
od 10:00 do 12:00 sati - Vukovarska cesta 217
od 13:00 do 14:30 sati - IT park Osijek 1, 9, Ulica 3. gardijske brigade „Kune“ 1/d
Tenja
od 7:30 do 8:00 sati - Karlovačka ulica 2-46 par, 3-45 nep, Ulica Jure Kaštelana 2-58 par, 1-45 nep, Ulica svete Ane 46-56 par, Vladimira Nazora 4-32 par, 1-33 nep
od 7:30 do 14:00 sati - Petra Preradovića 2-20 par, 1, 13-21 nep, Ulica Julija Klovića 4-36 par, Ulica svete Ane 58-124 par, 73-115/p
od 13:00 do 14:00 sati - Karlovačka ulica 2-46 par, 3-45 nep, Ulica Jure Kaštelana 2-58 par, 1-45 nep, Ulica svete Ane 46-56 par, Vladimira Nazora 4-32 par, 1-33 nep
Brijest
od 8:30 do 11:30 sati - Dobra ulica 28-56 par, 25-51 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- 65. godina FAZOS-a uz Sajam OPG-ova i Student wine fest
- OŠ Tin Ujević, Osijek: Dani Erasmusa "Živimo naše vrijednosti, inspirirajmo našu budućnost"
- GISKO: Pričaonice @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Knjižnica Aukos: Razgovor s Dragom Hedlom "Javno, privatno, intimno"
- PRONI centar za socijalno podučavanje: Potraga za blagom za mlade
- GISKO: Zavičajna pričaonica s Dubravkom Pađen Farkaš
DHMZ prognoza: U većem dijelu unutrašnjosti u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno i uglavnom suho, ujutro mjestimice uz maglu. Poslijepodne djelomice sunčano. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 16°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Josipa Jurja Strossmayera 63, 73-75 nep, 75/i, 75/ii, 77-79 nep, 93-95 nep, Ulica sv. Roka 2/a, 2/b, 2/c, 4
od 10:00 do 12:00 sati - Vukovarska cesta 217
od 13:00 do 14:30 sati - IT park Osijek 1, 9, Ulica 3. gardijske brigade „Kune“ 1/d
Tenja
od 7:30 do 8:00 sati - Karlovačka ulica 2-46 par, 3-45 nep, Ulica Jure Kaštelana 2-58 par, 1-45 nep, Ulica svete Ane 46-56 par, Vladimira Nazora 4-32 par, 1-33 nep
od 7:30 do 14:00 sati - Petra Preradovića 2-20 par, 1, 13-21 nep, Ulica Julija Klovića 4-36 par, Ulica svete Ane 58-124 par, 73-115/p
od 13:00 do 14:00 sati - Karlovačka ulica 2-46 par, 3-45 nep, Ulica Jure Kaštelana 2-58 par, 1-45 nep, Ulica svete Ane 46-56 par, Vladimira Nazora 4-32 par, 1-33 nep
Brijest
od 8:30 do 11:30 sati - Dobra ulica 28-56 par, 25-51 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- 65. godina FAZOS-a uz Sajam OPG-ova i Student wine fest
- OŠ Tin Ujević, Osijek: Dani Erasmusa "Živimo naše vrijednosti, inspirirajmo našu budućnost"
- GISKO: Pričaonice @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Knjižnica Aukos: Razgovor s Dragom Hedlom "Javno, privatno, intimno"
- PRONI centar za socijalno podučavanje: Potraga za blagom za mlade
- GISKO: Zavičajna pričaonica s Dubravkom Pađen Farkaš
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)