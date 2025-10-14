Osijek kao motor Slavonije: Konferencija o useljeništvu istaknula potencijal povratka i ulaganja
14.10.2025. 19:00
U Osijeku je u utorak otvorena konferencija “Hrvatsko useljeništvo i gospodarski razvoj: posebnosti i prilike”, u organizaciji Ministarstva demografije i useljeništva.
Kako ističu organizatori, Osijek je odabran za domaćina jer predstavlja ”urbani motor Slavonije”, a svojom dinamikom razvoja pokazuje kako se lokalne inicijative mogu uspješno povezati s globalnim iskustvima i kapitalom hrvatskog iseljeništva.
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić izrazio je zadovoljstvo što je Osijek domaćin konferencije te naglasio kako grad posljednjih godina bilježi značajne gospodarske i demografske rezultate.
„Kad sam 2021. godine preuzeo vođenje grada, grad je bio na prekretnici. Postavili smo za prvi cilj podizanje gospodarstva jer smatramo da s gospodarskim rastom raste i kvaliteta života.
Danas u Osijeku radi gotovo 4.000 više ljudi nego tada, nezaposlenost je pala za 38 posto. Izgradili smo pet vrtića, obnavljamo dva i planiramo još dva nova. U vrtiće smo upisali svu djecu s oba zaposlena roditelj. Gradimo novu osnovnu školu, dograđujemo pet i gradimo čak 13 školskih sportskih dvorana,” istaknuo je gradonačelnik Radić.
Dodao je kako će Osijek uskoro postati prvi grad u Hrvatskoj s centralnom školskom kuhinjom kapaciteta 15.000 obroka za vrtićku i osnovnoškolsku djecu.
„U posljednje četiri godine proveli smo više od 150 projekata ukupne vrijednosti 350 milijuna eura, što je doprinijelo tomu da od 2022. godine bilježimo više useljenih nego iseljenih građana. Gradimo moderan grad, koji će svim njegovim stanovnicima omogućiti kvalitetan život i rad – poručio je gradonačelnik.
Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić naglasio je da hrvatsko iseljeništvo predstavlja veliku demografsku i gospodarsku priliku.
„Danas više Hrvata živi izvan Hrvatske nego u njoj. To su vrijedni i uspješni ljudi, lojalni zajednicama u kojima žive, ali odani domovini. Hrvatska je zemlja sigurnosti i stabilnosti, i upravo to treba iskoristiti kako bi potaknula povratak i nove investicije,“ rekao je potpredsjednik Vlade i ministar Anušić.
Dodao je kako Hrvatska mora sačuvati svoje obiteljske i kršćanske vrijednosti, uz osiguravanje pravne sigurnosti i uklanjanje administrativnih prepreka za povratnike.
„Politička volja danas postoji, a na nama je da osiguramo uvjete da se ljudi mogu vratiti, raditi i ulagati bez zapreka,“ poručio je.
Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić istaknuo je kako je cilj ministarstva uspostaviti otvoren dijalog s građanima i lokalnim zajednicama.
„Ne želimo biti zatvoreno ministarstvo. Krenuli smo po cijeloj Hrvatskoj kako bismo razgovarali o pronatalitetnoj politici i useljeničkim pitanjima. Ova konferencija pokazuje da se pozitivni trendovi već događaju – broj povratnika raste, a sve više obitelji odlučuje rađati i ostati u Hrvatskoj,“ rekao je ministar Šipić.
Dodao je kako Osijek nije slučajno odabran za domaćina konferencije.
"U gradu i okolici nalazimo mnoge mlade obitelji, uključujući povratničke, koje razvijaju svoje biznise, zapošljavaju nove ljude i stvaraju prilike za osnivanje obitelji. To je priča koja nas zanima,“ naglasio je ministar.
Najavio je i nove programe potpora za povratnike i projekte u depopuliranim područjima vrijedne 30 milijuna eura, od čega će prvih pet milijuna biti dostupno već ovoga tjedna.
Konferencija je održana pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, a okupila je brojne gospodarstvenike, stručnjake, predstavnike akademske zajednice, državnih i lokalnih institucija te udruge koje se bave pitanjima useljeništva i povezivanja hrvatskih iseljenika s gospodarstvenicima u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji su sudjelovali i istaknuti gospodarstvenici iz hrvatskog iseljeništva te uspješni povratnici.
Tekst i foto: Osijek.hr
Tekst i foto: Osijek.hr
