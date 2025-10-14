Hrvatsko useljeništvo i gospodarski razvoj: posebnosti i prilike

Ministarstva demografije i useljeništva

urbani motor Slavonije

uspješno povezati

Tekst i foto: Osijek.hr

U Osijeku je u utorak otvorena konferencija “”, u organizacijiKako ističu organizatori, Osijek je odabran za domaćina jer predstavlja ””, a svojom dinamikom razvoja pokazuje kako se lokalne inicijative mogus globalnim iskustvima i kapitalom hrvatskog iseljeništva.Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić izrazio je zadovoljstvo što je Osijek domaćin konferencije te naglasio kako grad posljednjih godina bilježi značajne gospodarske i demografske rezultate.,” istaknuo je gradonačelnik Radić.Dodao je kako će Osijek uskoro postatis centralnom školskom kuhinjom kapaciteta 15.000 obroka za vrtićku i osnovnoškolsku djecu.– poručio je gradonačelnik.Potpredsjednik Vlade RH i ministar obranenaglasio je da hrvatsko iseljeništvo predstavlja veliku demografsku i gospodarsku priliku.,“ rekao je potpredsjednik Vlade i ministar Anušić.Dodao je kako Hrvatska mora sačuvati svoje, uz osiguravanje pravne sigurnosti i uklanjanje administrativnih prepreka za povratnike.,“ poručio je.Ministar demografije i useljeništvaistaknuo je kako je cilj ministarstva uspostaviti otvoren dijalog s građanima i lokalnim zajednicama.,“ rekao je ministar Šipić.Dodao je kako Osijekodabran za domaćina konferencije.“ naglasio je ministar.Najavio je i nove programe potpora za povratnike i projekte u depopuliranim područjima vrijedne 30 milijuna eura, od čega će prvihbiti dostupno već ovoga tjedna.Konferencija je održana pod visokim pokroviteljstvom, a okupila je brojne gospodarstvenike, stručnjake, predstavnike akademske zajednice, državnih i lokalnih institucija te udruge koje se bave pitanjima useljeništva i povezivanja hrvatskih iseljenika s gospodarstvenicima u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji su sudjelovali i istaknuti gospodarstvenici iz hrvatskog iseljeništva te uspješni povratnici.