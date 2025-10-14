umjetničkog puta

snažno

Berislav Puškarić

Sulejmana Veličanstvenog

snaga i krhkost, disciplina i emocija, umjetnost i život

Lik Sulejmana Velikog ima veliku povijesnu i emotivnu težinu - kako se Vaš profesionalni i osobni život promijenio u 25 godina na sceni i kako se to odražava u interpretaciji Sulejmana danas?

Meni je vrlo zanimljiv i velik izazov promatrati sebe kroz sve te godine. Ista uloga - a ja se mijenjam; sazrijevam, psihološki, zrelošću, kao osoba. To naravno uključuje i sazrijevanje glasa i vokalne tehnike. Usudit ću se reći da je danas sve dobilo najautentičniji oblik. Glas je zreliji. Sulejmana sam prvi put pjevao u Osijeku s 30 godina, još davne 2004., u režiji pok. Ivice Krajača, zatim sam kao gost u istoj ulozi nastupao u HNK-u Zagreb i HNK-u Split. Nakon toga je uslijedilo uprizorenje u HNK-u u Osijeku 2014., u režiji Nine Kleflin, da bih ju sada opet pjevao 2025. u našem kazalištu, s redateljicom Leom Anastazijom Fleger.

Sulejman je lik koji ujedinjuje autoritet i ljudsku slabost. Kako njegovi unutrašnji konflikti komuniciraju s današnjim društvenim ili političkim izazovima? On nije samo povijesna figura, nego i nacionalni simbol.



Sulejman Veličanstveni je bio vrlo obrazovan. Izučavao je povijest, biologiju, književnost i teologiju. Umijeće ratovanja je izučavao u palači Topkapi u Carigradu. Ondašnja je Turska pod njegovom vladavinom bila istinska svjetska velesila. S obzirom na sve to, jako je velik izazov prenijeti taj lik u operi. Naravno, bio je i ”samo” čovjek, imao je i svoje slabosti i dvojbe, kao i svi mi.

Je li Vam se dogodilo da Vas lik privatno dotakne - možda kao odraz osobnih dvojbi, snaga ili slabosti?



U opernoj glumi (i glumi općenito) se moramo pokušati poistovjetiti s likom koji tumačimo. Jedno je uspjeh, onaj vanjski. Međutim, danas je nekako trend skrivati emocije, jer nisu ”u modi”. Svi trčimo za nečim i ”nemamo vremena” za slabosti. Ljudi kao da se „srame” pokazati krhkost i ljudsku stranu. I upravo je kazalište idealan medij za razotkrivanje emocija, i svojih, ali i publike, za pokazivanje ljudske sudbine u punom obliku. Opera kao takva nudi savršen spoj glazbenoga i glumačkoga prenošenja emocija. Ljudi se tu ”otključaju”, dožive nešto iskreno. I baš tu se, u ovom današnjem svijetu i vrlo nestabilnim prilikama, osjećam blagoslovljeno što se bavim ovim čim se bavim. Ljudi, i publika i izvođači, u umjetnosti se „otključaju”, ”otkrave”.

Kako ste tijekom godina balansirali na sceni vokalnu tehniku, glumački izraz i scenski izgled, da nijedna komponenta ne zasjeni druge?



Stalnom introspekcijom, radom na sebi. Mi pjevači cijeli život učimo kako još više usavršiti vokalno umijeće. To je važno. Održavati tjelesnu kondiciju. Biti konstantan u kvaliteti je najbitnije, da bismo trajali na sceni desetljećima te stalno i iznova otkrivali neotkriveno u umjetnosti. Trajati. Nije me napustila stalna glad za tim. Mislim da nikad i neće.

Je li se vaš osjećaj za publiku promijenio - ne samo što oni očekuju od Vas kao pjevača, nego što Vi očekujete od njih?



Publici ne možete podilaziti, ona prepoznaje iskrenost umjetnikove čežnje da prenese najiskrenije osjećaje. Volim to. Obožavam. Osjećaj odgovornosti prema publici je svojevrstan pritisak, a ”lijek” za taj pritisak je iskrenost, stremljenje da publika nešto doživi, da ne zaboravi izvedbu pola sata nakon predstave.

Postoje trenutci kada glas, scena, kostim, osvjetljenje, prostor - sve to zajedno - stvore nešto magično.



Da, to je baš ”magija”, to su oni trenutci kada se dogodi ”ono nešto” na sceni. Volim reći da je to trenutak kad osjetim da ”lebdim” na oblacima glazbe i trenutak kada se prepustim, kada se sve stopi u ”ovdje i sada” i kada ništa drugo na svijetu na postoji. Publika to nepogrješivo osjeti, to se teško može opisati. Nešto prekrasno.

Kada se osvrnete, koji je trenutak najviše oblikovao Vašu karijeru i Vas kao čovjeka - trenutak nakon kojeg više niste bili isti?



Prije 15-ak sam godina imao ozbiljnije zdravstvene probleme, našavši se u situaciji da se ”resetiram”, postavim prioritete u životu. To su bile bitke. Hvala Bogu, to je sve iza mene, zdrav sam ”k’o dren”, ali u glavi svakako drukčiji, zreliji.

Umjetnički poziv često znači odricanje - što ste najteže žrtvovali?



”Jurnjavu”, prihvaćanje svih izazova bez puno promišljanja. Mlad čovjek može sve ”gurati”, sve ide, ali u nekom trenutku shvatiš što je ”tvoje” i gdje si ”doma“ i da nije sve tako ”prevažno”. Sve to dođe s godinama.

Pjevanje je fizički i emocionalno iscrpljujuće - kako provodite trenutke kada se zastor spusti i ostanete sami?



Šutnja, serije, filmovi, prijatelji, supruga, obitelj, pas, putovanje, sport… potrebno se maknuti fizički, a još više emocionalno. Ratio treba biti uključen, potrebno je svjesno se pokušati odmoriti, ne ”izgorjeti” nikada do kraja.

Postoji li uloga ili izvedba koja je ostavila najsnažniji emocionalni trag?



Ima ih više, sve me to izgrađivalo kroz ovih 25 godina i 50-ak uloga u karijeri, što najvećih, što manjih. Svaka uloga nosi nešto svoje. Sulejman mi je svakako među favoritima.

Publika vidi završnicu - raskoš kostima, moć glasa i emociju izvedbe. Što biste voljeli da publika zna o onom tihom, nevidljivom dijelu puta do tog trenutka?



Koliko truda, rada na ulozi, promišljanja, odricanja, znoja, dvojbi, odličnih proba, manje dobrih proba, traženja, teških trenutaka cijele ekipe kolega i vlastite, što je sve utkano u tih cca dva sata jedne predstave.

U 25 godina zasigurno su postojali i lomovi i sumnje. Kada ste bili najbliže odluci da odustanete – i što Vas je ipak zadržalo?



Zadržala me ”glad”, stalna ”glad”, koju ta glazba proizvodi u nama… zapravo nikad i nisam razmišljao o odustajanju, to je nešto jače od vas.

Gledajući u vrijeme pred vama, s čim biste voljeli nastaviti eksperimentirati kao pjevač - bilo da je riječ o repertoaru, formi, suradnjama, tehnici - što Vas u ovom trenutku privlači?



Najviše i prije svega - opera, tu se vidim. Volim kroz sve ove godine i oratorije, koncerte, barok, a nekad si za svoju dušu napravim odmak pa odem u ”lakše” note. Stari dobri rock’n’roll, hard rock, ma i ostali, vrlo različiti žanrovi. Ne volim se izolirati u ”kutiju” isključivo klasične glazbe. Veliki talijanski bas Cesare Siepi, operni velikan, se okušao i u evergreenima, to bi, recimo, moglo biti privlačno.

Ako biste mogli poslati poruku svom mlađem sebi, onomu koji tek ulazi u svijet opere - što biste mu šapnuli?



Strpljenje. Sve dođe na svoje, prije ili kasnije. Sve je dobro i sve je upravo onako kako treba biti.

Tekst: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

Foto: Marina Vojnović

Četvrt stoljeća, pedesetak uloga i nebrojeni trenutci na sceni oblikovali su ga jednakokao i život izvan nje. Glas koji je sazrijevao s njim, discipline koje su tražile odricanja, ali i čarolija koja se dogodi tek kada se svjetla upale i zastor podigne. U razgovoru nam, prvak Opere HNK-a u Osijeku, otkriva kako ga je lik(od prvog susreta 2004.) pratio kroz različite faze života, što ga još uvijek drži na sceni i zašto vjeruje da je upravo opera prostor u kojemu se publika i izvođači „otključaju“ i susretnu u iskrenosti.Danas, s iskustvom, zrelošću i neumornom glađu za glazbom, ističe kako je tek sada došao do „najautentičnijeg“ izraza – onoga u kojem se spajaju