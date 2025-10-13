Grad Hvar

Izuzetno nam je zadovoljstvo što će Hrvatska i otok Hvar drugu godinu za redom biti domaćin Spartan World Championshipa – Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama, koji je jedan od najprestižnijih sportskih događaja u svijetu ekstremnih utrka. U idućim danima Hvar će ugostiti više od 4.000 natjecatelja iz više od 60 zemalja svijeta, a posebno nas veseli što će ovaj spektakl pratiti gledatelji u više od 100 zemalja te će slika s Hvara doći u gotovo 770 milijuna kućanstava. To je iznimna globalna promocija ne samo za Hvar, već i za cijelu Hrvatsku. Uz vrhunske natjecatelje ponosan sam što će među sudionicima biti i više od 100 pripadnika Sustava domovinske sigurnosti, koji i na ovaj način pokazuju svoju snagu, zajedništvo i predanost. Ovakvi događaji sjajno povezuju sport, turizam i promociju hrvatskih destinacija te pokazuju da Hrvatska nije samo zemlja sportskih uspjeha, nego i zemlja koja može organizirati najzahtjevnije međunarodne manifestacije na najvišoj razini. Zato od prvog dana i Vlada podržava ovo natjecanje, a u 2025. godini sufinancirali smo ga s 1,5 milijuna eura. To je još jedan dokaz našeg strateškog usmjerenja - razvoja cjelogodišnjeg, održivog i aktivnog turizma koji spaja snagu, prirodu i doživljaj

U ime Grada Hvara i Turističke zajednice grada Hvara, izražavam veliko zadovoljstvo zbog još jednog uspješnog izdanja Spartan Racea, koji je i ove godine održan na vrhunskoj razini. Zahvaljujemo organizatorima na izvrsnoj suradnji i profesionalnoj organizaciji. Na terenu je sve funkcioniralo izvrsno – od logistike i produkcije do rada službi i angažmana volontera, kojima posebno zahvaljujemo na trudu. Veliko hvala Vladi RH i Ministarstvu turizma i sporta na podršci i povjerenju – Hvar je još jednom pokazao da s razlogom nosi status top destinacije za sportove na otvorenom. Zahvaljujem pripadnicima policije, kao i svima uključenima na terenu, koji su omogućili da događaj s ovako velikim brojem sudionika prođe u najboljem redu. I na kraju, zahvaljujemo svim natjecateljima koji su došli iskušati svoje granice na jednom od najljepših otoka svijeta. Ovaj događaj nije samo izazov za tijelo i um, već i prilika da svijetu pokažemo ljepotu našeg otoka, sposobnost vrhunske organizacije i snagu zajedništva. Slike i dojmovi iz Hvara obišli su svijet i predstavljaju veliku promociju ne samo našeg otoka, već i cijele Hrvatske. S nestrpljenjem očekujemo Spartance i u 2026. godini!

Veliko hvala Gradu Hvaru na gostoprimstvu, svim službama koje su neumorno radile da bi događaj protekao sigurno i besprijekorno - policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći, javnom komunalnom poduzeću, Nautičkom centru, Zajednici sportskih udruga i našim volonterima. Bez njih ovaj događaj ne bi bio moguć. Hvar je još jednom pokazao zašto je jedno od najposebnijih mjesta za održavanje Spartan World Championshipa

Tekst: Ariana Veočić

Foto: Predrag Vučković

je i ovog vikenda bio središte svjetske. Po drugi put zaredom ugostio je, najprestižniji događaj u svijetu utrka s preprekama. Tijekom četiri dana, otok je živio u. Više odnatjecatelja iz 60 zemalja svijeta testiralo je svoje granice pod toplim jesenskim suncem i pred publikom koja je neumorno bodrila svakog Spartanca.Atmosfera je bila, a prekrasni mediteranski krajolik Hvara stvorio je kulisu kakvu svjetsko prvenstvo zaslužuje. Događaj se prenosio uživo i putem snimki u više od 40 zemalja svijeta, dosegnuvši milijune gledatelja, čime je Hrvatska još jednom potvrdila svoju poziciju kao vodeća destinacija za sportski turizam.Ministar turizma i sporta,, a u svojstvu izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske,, bio je prisutan za vrijeme završnice finala utrke 100M i izjavio je: „.“Prvog dana događaja održane su dječje utrke za uzrast od 4 do 14 godina, tijekom kojih su, njih više od 350, pokazali nevjerojatnu hrabrost i entuzijazam. Njihova energija i natjecateljski duh postavili su savršen ton za vikend pun emocija, sportskog nadmetanja i zajedništva.Najviše pažnje privukla je- Spartan World Championship 100M, koja će 2028. godine biti uvrštena i u program Olimpijskih igara u Los Angelesu.U ženskoj konkurenciji svjetsku je publiku oduševila 13-godišnja Amerikanka, koja je s vremenom od 30.956 sekundi osvojila zlato i postalau povijesti ove discipline. Srebro je pripalotakođer iz SAD-a, dok je broncu osvojila Nijemicarazbivši američku dominaciju na stazi. U muškoj kategoriji svjedočili smo obiteljskom trijumfu -osvojio je zlato s impresivnih 24.287 sekundi, a njegov mlađi bratsrebro, dok je brončano odličje pripaloU zahtjevnoj Beast disciplini (21 km, 30 prepreka), u muškoj kategoriji pobijedio jeiz Francuske, isprediz Švicarske iiz Češke. U ženskoj kategoriji, trijumfirala jeiz Norveške, dok su srebro i broncu odnijeleiz Švicarske iiz Italije.Drugi dan natjecanja donio je još jedan spektakl -, stazu dužine 5 km s 20 prepreka, koja spaja brzinu, eksplozivnost i tehniku. U ženskoj kategoriji dominirala je Šveđanka, ispredi legendarneiz Češke. U muškoj kategoriji zlatnu medalju osvojio jeiz Češke, poznat i kao jedno od najvećih imena svjetskog OCR-a. Drugo mjesto pripalo je Nizozemcu, dok je Francuzzavršio treći.Gradonačelnik Grada Hvara,, dodao je: “Potencijal i značaj događaja prepoznali su ključni dionici, Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Hvar i Turistička zajednica grada Hvara, uz podršku sponzora: Paket24, Petrol, PBZ i SuperSport.Direktor utrkeposebno se zahvalio domaćinima i svim službama: “.”Spartan World Championship Hvar 2025 još je jednom dokazao da Hrvatska nije samo zemlja sportskih uspjeha, već i zemlja koja može organiziratina najvišoj razini. Ovaj spoj sporta, prirode i mediteranskog duha još dugo će se pamtiti - i među natjecateljima, i među tisućama gledatelja koji su svjedočili povijesti na Hvaru, a datum za iduću godinu već je poznat, zato pripremite se za 8. - 11. listopada za još veći, bolji i spektakularniji Spartan World Championship u Hvaru.