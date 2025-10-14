Zagrebački plivački klub

20. miting „Vidra“

644 natjecatelja

Hrvatske te Bosne i Hercegovine

Plivački klub Osijek

24 natjecatelja

Marka Filipovića i Mateja Miličića

Lena Josić i Andrej Jelošek

Osvajači medalja po kategorijama:

Kategorija C (2009./10.):

Nikša Galić (2010.):

Buga Vukić (2010.):

Kategorija D (2011./12.):

Tin Čizmadija (2012.):

Kategorija E (2013./14.):

Lena Josić (2013.):

Andrej Jelošek (2013.):

Lucija Balanže (2013.):

Bruno Stojanović (2013.):

Štafete:

Juraj Sabljić, Jakov Ćorić, Tin Čizmadija i Toni Burazović

Jakov Caha, Andrej Jelošek, Bruno Stojanović i Luka Kapraljević

Lena Josić, Lucija Balanže, Klara Novokmet i Julija Ćorić

Foto: Tomislav Čizmadija

proteklog vikenda organizirao je jubilarni,, gdje je nastupiloiz 20 plivačkih klubova. Natjecanje se održalo iz 2 programa; jutarnji je bio „rezerviran“ za kadete, mlađe kadete i početnike, a popodnevni za mlađe juniore, juniore i seniore.je predstavljalouz vodstvo trenerakoji su uz osvojenih 13 pojedinačnih te 3 štafetne medalje otplivali i norme za nastup na državnim prvenstvima. U kategoriji E suostvarili najvrjednije rezultate natjecanja.1.mjesto 100 prsno 1:08.422.mjesto 50 slobodno 24.801.mjesto 200 slobodno 2:15.002.mjesto 50 leptir 29.171.mjesto 100 slobodno 1:08.33 - Najvrjedniji rezultat E kategorije 397 bodova1.mjesto 50 prsno 40.061.mjesto 100 mješovito 1:19.271.mjesto 100 slobodno 1:07.04 - Najvrjedniji rezultat E kategorije 299 bodova3.mjesto 50 slobodno 30.482.mjesto 50 prsno 40.212.mjesto 50 leptir 34.123.mjesto 100 mješovito 1:21.631.mjesto 100 slobodno 1:08.264x50 mješovito kadeti 3.mjesto:2:07.854x50 mješovito mlađi kadeti 1.mjesto:2:26.864x50 mješovito mlađe kadetkinje 3.mjesto:2:34.4586