Sjajan nastup plivača PK Osijek: 16 medalja i norme za državno prvenstvo!
14.10.2025. 8:43
Zagrebački plivački klub proteklog vikenda organizirao je jubilarni, 20. miting „Vidra“, gdje je nastupilo 644 natjecatelja iz 20 plivačkih klubova Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Natjecanje se održalo iz 2 programa; jutarnji je bio „rezerviran“ za kadete, mlađe kadete i početnike, a popodnevni za mlađe juniore, juniore i seniore.
Plivački klub Osijek je predstavljalo 24 natjecatelja uz vodstvo trenera Marka Filipovića i Mateja Miličića koji su uz osvojenih 13 pojedinačnih te 3 štafetne medalje otplivali i norme za nastup na državnim prvenstvima. U kategoriji E su Lena Josić i Andrej Jelošek ostvarili najvrjednije rezultate natjecanja.
Osvajači medalja po kategorijama:
Kategorija C (2009./10.):
Nikša Galić (2010.):
1.mjesto 100 prsno 1:08.42
2.mjesto 50 slobodno 24.80
Buga Vukić (2010.):
1.mjesto 200 slobodno 2:15.00
Kategorija D (2011./12.):
Tin Čizmadija (2012.):
2.mjesto 50 leptir 29.17
Kategorija E (2013./14.):
Lena Josić (2013.):
1.mjesto 100 slobodno 1:08.33 - Najvrjedniji rezultat E kategorije 397 bodova
1.mjesto 50 prsno 40.06
1.mjesto 100 mješovito 1:19.27
Andrej Jelošek (2013.):
1.mjesto 100 slobodno 1:07.04 - Najvrjedniji rezultat E kategorije 299 bodova
3.mjesto 50 slobodno 30.48
Lucija Balanže (2013.):
2.mjesto 50 prsno 40.21
2.mjesto 50 leptir 34.12
3.mjesto 100 mješovito 1:21.63
Bruno Stojanović (2013.):
1.mjesto 100 slobodno 1:08.26
Štafete:
4x50 mješovito kadeti 3.mjesto: Juraj Sabljić, Jakov Ćorić, Tin Čizmadija i Toni Burazović 2:07.85
4x50 mješovito mlađi kadeti 1.mjesto: Jakov Caha, Andrej Jelošek, Bruno Stojanović i Luka Kapraljević 2:26.86
4x50 mješovito mlađe kadetkinje 3.mjesto: Lena Josić, Lucija Balanže, Klara Novokmet i Julija Ćorić 2:34.4586
Foto: Tomislav Čizmadija
Plivački klub Osijek je predstavljalo 24 natjecatelja uz vodstvo trenera Marka Filipovića i Mateja Miličića koji su uz osvojenih 13 pojedinačnih te 3 štafetne medalje otplivali i norme za nastup na državnim prvenstvima. U kategoriji E su Lena Josić i Andrej Jelošek ostvarili najvrjednije rezultate natjecanja.
Osvajači medalja po kategorijama:
Kategorija C (2009./10.):
Nikša Galić (2010.):
1.mjesto 100 prsno 1:08.42
2.mjesto 50 slobodno 24.80
Buga Vukić (2010.):
1.mjesto 200 slobodno 2:15.00
Kategorija D (2011./12.):
Tin Čizmadija (2012.):
2.mjesto 50 leptir 29.17
Kategorija E (2013./14.):
Lena Josić (2013.):
1.mjesto 100 slobodno 1:08.33 - Najvrjedniji rezultat E kategorije 397 bodova
1.mjesto 50 prsno 40.06
1.mjesto 100 mješovito 1:19.27
Andrej Jelošek (2013.):
1.mjesto 100 slobodno 1:07.04 - Najvrjedniji rezultat E kategorije 299 bodova
3.mjesto 50 slobodno 30.48
Lucija Balanže (2013.):
2.mjesto 50 prsno 40.21
2.mjesto 50 leptir 34.12
3.mjesto 100 mješovito 1:21.63
Bruno Stojanović (2013.):
1.mjesto 100 slobodno 1:08.26
Štafete:
4x50 mješovito kadeti 3.mjesto: Juraj Sabljić, Jakov Ćorić, Tin Čizmadija i Toni Burazović 2:07.85
4x50 mješovito mlađi kadeti 1.mjesto: Jakov Caha, Andrej Jelošek, Bruno Stojanović i Luka Kapraljević 2:26.86
4x50 mješovito mlađe kadetkinje 3.mjesto: Lena Josić, Lucija Balanže, Klara Novokmet i Julija Ćorić 2:34.4586
Foto: Tomislav Čizmadija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)