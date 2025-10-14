Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, uz češća sunčana razdoblja poslijepodne te uglavnom suho. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 17°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:00 do 14:00 sati - Dravska 2-8 par, Vinkovačka cesta 78, 78/a, 80, 80/a, 80/b, 80/c, 82

Višnjevac
od 8:30 do 12:30 sati - Vladimira Nazora 1-39

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina
MO Josipovac
od 08:30 do 11:00 sati - Poštanska ulica, Slavonska ulica, Ulica Franje Jungerta

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- 65. godina FAZOS-a uz Sajam OPG-ova i Student wine fest
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje hrvatskih prijevoda knjiga slovenskog filozofa Bojana Žaleca
- PRONI Centar za socijalno podučavanje: Predavanje "Klimatske promjene i plastika"
- OŠ Tin Ujević, Osijek: Dani Erasmusa "Živimo naše vrijednosti, inspirirajmo našu budućnost"



