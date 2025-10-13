Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
Ove subote, 11. listopada 2025., osječka Kopika ponovno je postala simbol zajedništva, podrške i brige o sebi. Više od 500 trkača je, uz podršku 20 volontera i 15 sponzora, sudjelovalo na četvrtoj po redu utrci “Trčimo za mentalno zdravlje” održanoj povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Utrku tradicionalno organizira Udruga studenata psihologije “Psihos” Filozofskog fakulteta u Osijeku u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku i Sportsko-rekreacijskim klubom Run4Fun. Cilj događaja je kroz sport i zajedništvo promicati važnost mentalnog zdravlja, poticati razgovor o njemu te rušiti stigmu koja ga često prati.

Sudionici svih uzrasta, od studenata i rekreativaca do obitelji s djecom, trčali su i hodali dionicu od 5 kilometara pod motom “U zdravom tijelu – zdrav duh”.

Na cilju su ih dočekali glazba, osmijesi volontera i edukativni kutci posvećeni temama mentalnog zdravlja, dok su brojni sponzori osigurali okrepu, startne pakete i simbolične nagrade za sudionike.

Ovogodišnje izdanje dodatno je istaknulo povezanost fizičkog i mentalnog zdravlja kroz suradnju sa studentima Medicinskog fakulteta udruge FiziOs koji su natjecateljima mjerili krvni tlak i razinu glukoze prije i nakon utrke čime su simbolično povezali znanje, zdravlje i solidarnost.

U četiri godine održavanja „Trčimo za mentalno zdravlje“ postala je jedna od najprepoznatljivijih utrka u Osijeku, koja uspješno povezuje akademsku zajednicu, institucije, sportske udruge i građane. Svake godine okuplja sve veći broj sudionika, potvrđujući tako važnost otvorene, pristupačne i pozitivne komunikacije o mentalnom zdravlju.

Organizatori zahvaljuju svim sudionicima, volonterima i partnerima koji su podržali ovogodišnju utrku te poručuju da se vidimo i iduće godine – s istim ciljem, ali, nadajmo se, još većim krugom podrške.


Foto: Stjepan Jelica i Vjeko Bulat


