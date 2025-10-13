Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Jučer su ovlašteni carinski službenici Područne jedinice, Službe za mobilne jedinice Osijek su na Graničnom prijelazu Bajakovo spriječili nezakonit unos komercijalne robe, 276 komada boja za kosu. Pregledom vozila hitne pomoći turskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Turske u prostoru za smještaj pacijenata iza pomoćne stolice pronađena je gore navedena roba koju vozač nije prijavio prilikom ulaska u Republiku Hrvatsk, izvijestili su iz Carinske uprave.

Vozaču je zbog počinjenja prekršaja izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 € te je okrivljeni platio 2/3 kazne u iznosu od 1.400,00 €. Predmetna roba je oduzeta.


Foto: Carinska uprava


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031




