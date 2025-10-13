EU uvodi digitalni sustav ulaska i izlaska: Biometrija umjesto pečata u putovnici
13.10.2025. 11:43
Od 12. listopada Europska unija uvodi Sustav ulaska/izlaska (EES), digitalni alat koji zamjenjuje pečate u putovnicama biometrijskim podacima – otiscima prstiju i fotografijama lica. Cilj sustava je učinkovitija kontrola granica, suzbijanje nezakonitih migracija i praćenje boravka državljana trećih zemalja u schengenskom prostoru, prenosi Deutsche Welle.
EES se odnosi na sve koji u EU borave do 90 dana, uključujući građane zapadnog Balkana. Biometrijski podaci uzimat će se pri prvom prelasku granice, a potom će se provjere obavljati putem baze podataka. Sustav će se postupno uvoditi do travnja 2026. godine. Veće članice poput Njemačke i Francuske isprva će ograničiti broj provjera kako bi se izbjegle gužve, dok će manje zemlje odmah primijeniti punu verziju sustava.
U Hrvatskoj su već postavljeni digitalni kiosci i biometrijske kamere. EES će se isprva koristiti samo nekoliko sati dnevno, a do travnja iduće godine radit će neprekidno na svim graničnim prijelazima, uključujući zračne i morske luke.
Iako europski dužnosnici naglašavaju da sustav jača sigurnost i sprječava zlouporabu viza, analitičari upozoravaju na moguće političke i društvene posljedice.
Dio građana regije EES vidi pragmatično – neki očekuju da će sustav dugoročno ubrzati prelazak granica, dok drugi upozoravaju da bi mogao stvoriti nove administrativne prepreke i dodatno otežati kretanje ljudi i roba.
Foto: Google maps/Screenshot
Objavio: Redakcija 031