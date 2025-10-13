Fran Vukmanić viceprvak Kupa Hrvatske i putnik na Balkansko prvenstvo
13.10.2025. 12:04
Proteklog vikenda Zagrebu se održao Kup Hrvatske, koji je ujedno bio i kvalifikacijskog karaktera za odlazaka na Balkansko prvenstvo za kadete, juniore i seniore.
Članovi karate Akademije nastupili su u borbama i u katama, a do najboljeg rezultata stigao je Fran Vukmanović u kategoriji kadeta -52 kg koji je osvojio drugo mjesto i titulu viceprvaka Kupa Hrvatske, te se ujedno i kvalificirao na Balkansko prvenstvo koje će se sljedećeg mjeseca održati u Rijeci.
Ostali članovi pokazali su dobar karate, ali su ostali korak do medalje.
- Gabrijel Nemet 5. mjesto kadeti -52 kg
- Petar Horvatović kadeti - 70 kg odlično 5. mjesto, tijesan poraz za broncu 2:1. Veliki napredak u Petrovom radu.
- Luka Škripić juniori +76 kg 7. mjesto
- Bartol Klanac juniori +76 kg 7. mjesto
- Nikolina Horvatović - Kate juniorke 7. mjesto, Kate seniorke 5. mjesto
- Patrik Žižanović kadeti -52 kg , pobjeda i neriješeno, poraz na preglasavanje.
- Luka Boban kadeti -63 kg poraz u prvoj borbi
- Lovro Iljkić kadeti -63 kg poraz u prvoj borbi.
Tekst i foto: Karate Akademija Osijek
