Tekst i foto: Karate Akademija Osijek

Proteklog vikenda Zagrebu se održao, koji je ujedno bio i kvalifikacijskog karaktera za odlazaka na Balkansko prvenstvo za kadete, juniore i seniore.Članovinastupili su u borbama i u katama, a do najboljeg rezultata stigao jeu kategoriji kadeta -52 kg koji je osvojioi titulu, te se ujedno i kvalificirao na Balkansko prvenstvo koje će se sljedećeg mjeseca održati u Rijeci.Ostali članovi pokazali su dobar karate, ali su ostali5. mjesto kadeti -52 kgkadeti - 70 kg odlično 5. mjesto, tijesan poraz za broncu 2:1. Veliki napredak u Petrovom radu.juniori +76 kg 7. mjestojuniori +76 kg 7. mjesto- Kate juniorke 7. mjesto, Kate seniorke 5. mjestokadeti -52 kg , pobjeda i neriješeno, poraz na preglasavanje.kadeti -63 kg poraz u prvoj borbikadeti -63 kg poraz u prvoj borbi.